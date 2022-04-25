У повномасштабній війні з Україною росія показала себе як варварська держава, що не дотримується жодних правил ведення бойових дій. Одним із багатьох злочинів рф є примусова депортація українців. Так рашисти незаконно вивозять цивільних людей з тимчасово окупованих територій до росії. Як же українцям поводитися під час незаконної депортації? Розповідає ведуча Надія Матвєєва у рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

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Методи ведення війни з боку росії жахають і часом просто не вкладаються в голові. Тому не зайвим буде знати, як поводитися під час незаконної депортації до рф. Ось «Надійні поради» від Надії Матвєєвої:

Якщо у вашому місті почалася примусова евакуація до росії, заздалегідь подбайте про свою безпеку. Приберіть із телефона всю інформацію, яка може викликати агресію ворога: обговорення війни, підписки на патріотичні телеграм-канали, контакти військових і чиновників. Підготуйте сумку з їжею, водою, ліками (від отруєнь і температури, заспокійливе) і теплим одягом.

Телефони родичів краще випишіть на аркуш. Завжди носіть його з собою, щоб була змога відновити зв’язок із рідними. Адже ваш мобільний можуть конфіскувати під час обшуку або допитів.

У жодному разі не віддавайте окупантам свій паспорт. Якщо його все ж таки відібрали, але вам вдалося зберегти смартфон, відновити документи можна в програмі «Дія». Або завчасно зробіть паперові копії.

Коли вас привезуть до росії, не давайте інтерв’ю на камеру. Краще взагалі не спілкуйтесь із російськими журналістами ― з вашого коментаря можуть зробити фейк на користь окупантів.

Коли з’явиться можливість, повідомте про свою депортацію за телефонами Національного інформаційного бюро: 16-48, гарячої лінії МЗС: +380442381588 або єдиної Гарячої лінії ТрО: 0800507028.

Якщо ви в росії і потребуєте допомоги для повернення, спробуйте звернутися до місцевих правозахисних організацій. Наприклад, «Громадянське сприяння», що займається допомогою біженцям та мігрантам: +7 968 918 98 65. Або напишіть у Telegram-бот: @help424bot .

Якщо до росії вивезли ваших близьких і ви їх розшукуєте, розмістіть інформацію в Telegram-каналі «Пошук зниклих»: https://t.me/poshuk_znyklyh .

росія обов’язково відповість за всі свої злочини! Все буде Україна!

Video: Надійні поради: Як поводитися під час незаконної депортації до росії? Що робити у разі примусового вивезення українців до росії з місць активних бойових дій - обговорюємо у рубриці Надійні поради у студії Все Буде Добре

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