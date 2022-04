У повномасштабній війні з Україною росія показала себе як варварська держава, що не дотримується жодних правил ведення бойових дій. Одним із багатьох злочинів рф є примусова депортація українців. Так рашисти незаконно вивозять цивільних людей з тимчасово окупованих територій до росії. Як же українцям поводитися під час незаконної депортації? Розповідає ведуча Надія Матвєєва у рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Методи ведення війни з боку росії жахають і часом просто не вкладаються в голові. Тому не зайвим буде знати, як поводитися під час незаконної депортації до рф. Ось «Надійні поради» від Надії Матвєєвої:

росія обов’язково відповість за всі свої злочини! Все буде Україна!

