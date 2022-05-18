Як приготувати дріжджове тісто: секрети Марини Шевченко
Не знаєте, як приготувати дріжджове тісто? Марина Шевченко вам допоможе! З її порадами у вас вийдуть ідеально м’які, пишні й ароматні булочки. Рецепт дріжджового тіста вже в матеріалі!
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Інгредієнти:
- Молоко – 1 ст.
- Яйця – 1 шт. (жовток)
- Цукор – 2,5 ст. л.
- Ванільний цукор – 5 пакетиків
- Дріжджі (свіжі) – 1,5 ч. л.
- Вершкове масло – 50 г (м’яке для тесту)
- Борошно – близько 3-4 ст.
Для секретів:
- Манка – 1 ст. л.
- Сильно газована вода – 50 мл
- Крохмаль – 10 г
- Розтоплене вершкове масло – 2 ст. л. (для змащування булочок)
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Проблема №1. Дріжджова випічка виходить твердою
Вихід: додайте в тісто розведений картопляний крохмаль. Пропорції: на 500 г тесту – 10 г крохмалю.
Проблема №2. Дріжджова випічка не піднімається
Вихід: додайте в тісто сильно газовану воду Пропорції: на 500 г тіста – 50 мл води.
Проблема №3. Дріжджова випічка швидко підсихає
Вихід: додайте в тісто манку. Пропорції: на 500 г тіста – 1 ст. л. манки.
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Приготування:
- Робимо опару для тіста: 1 ст. л. молока, дріжджі, 1 ч. л. цукру і 2 ст. л. муки. Все перемішуємо, ставимо на підхід на 30 хвилин.
- Замішуємо тісто з інших інгредієнтів, додаємо секретні інгредієнти: манку, сильно газовану воду, крохмаль.
- Ділимо тісто на однакові частини, формуємо булочки, викладаємо у форму.
- Ставимо булочки на підхід не менше ніж на 30 хвилин, краще на 1-1,5 години. Вони повинні збільшитися вдвічі.
- Випікаємо булочки при температурі 190 градусів 30 хвилин.
Більше секретів ідеальних булочок дивіться в нашому відео!
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Video: Як приготувати дріжджове тісто: секрети Марини Шевченко
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