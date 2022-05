Не знаєте, як приготувати дріжджове тісто? Марина Шевченко вам допоможе! З її порадами у вас вийдуть ідеально м’які, пишні й ароматні булочки. Рецепт дріжджового тіста вже в матеріалі!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пиріжки з гарбузом та калиною: рецепт тіста й начинки

Інгредієнти:

Для секретів:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імбирно-яблучний пиріг: рецепт приготування

Вихід: додайте в тісто розведений картопляний крохмаль. Пропорції: на 500 г тесту – 10 г крохмалю.

Вихід: додайте в тісто сильно газовану воду Пропорції: на 500 г тіста – 50 мл води.

Вихід: додайте в тісто манку. Пропорції: на 500 г тіста – 1 ст. л. манки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американський сливовий пиріг від Сергія Калініна

Приготування:

Більше секретів ідеальних булочок дивіться в нашому відео!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.