Не знаєте, як приготувати дріжджове тісто? Марина Шевченко вам допоможе! З її порадами у вас вийдуть ідеально м’які, пишні й ароматні булочки. Рецепт дріжджового тіста вже в матеріалі!

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Інгредієнти:

Молоко – 1 ст.

Яйця – 1 шт. (жовток)

Цукор – 2,5 ст. л.

Ванільний цукор – 5 пакетиків

Дріжджі (свіжі) – 1,5 ч. л.

Вершкове масло – 50 г (м’яке для тесту)

Борошно – близько 3-4 ст.

Для секретів:

Манка – 1 ст. л.

Сильно газована вода – 50 мл

Крохмаль – 10 г

Розтоплене вершкове масло – 2 ст. л. (для змащування булочок)

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Проблема №1. Дріжджова випічка виходить твердою

Вихід: додайте в тісто розведений картопляний крохмаль. Пропорції: на 500 г тесту – 10 г крохмалю.

Проблема №2. Дріжджова випічка не піднімається

Вихід: додайте в тісто сильно газовану воду Пропорції: на 500 г тіста – 50 мл води.

Проблема №3. Дріжджова випічка швидко підсихає

Вихід: додайте в тісто манку. Пропорції: на 500 г тіста – 1 ст. л. манки.

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Приготування:

Робимо опару для тіста: 1 ст. л. молока, дріжджі, 1 ч. л. цукру і 2 ст. л. муки. Все перемішуємо, ставимо на підхід на 30 хвилин. Замішуємо тісто з інших інгредієнтів, додаємо секретні інгредієнти: манку, сильно газовану воду, крохмаль. Ділимо тісто на однакові частини, формуємо булочки, викладаємо у форму. Ставимо булочки на підхід не менше ніж на 30 хвилин, краще на 1-1,5 години. Вони повинні збільшитися вдвічі. Випікаємо булочки при температурі 190 градусів 30 хвилин.

Більше секретів ідеальних булочок дивіться в нашому відео!

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Video: Як приготувати дріжджове тісто: секрети Марини Шевченко Марина Шевченко ділиться секретами, як приготувати дріжджове тісто. З її порадами у вас вийдуть ідеально м'які, пишні й ароматні булочки. Рецепт дріжджового тіста вже в матеріалі

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