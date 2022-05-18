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Як приготувати дріжджове тісто: секрети Марини Шевченко

18.05.2022

Не знаєте, як приготувати дріжджове тісто? Марина Шевченко вам допоможе! З її порадами у вас вийдуть ідеально м’які, пишні й ароматні булочки. Рецепт дріжджового тіста вже в матеріалі!

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Інгредієнти:

  • Молоко – 1 ст.
  • Яйця – 1 шт. (жовток)
  • Цукор – 2,5 ст. л.
  • Ванільний цукор – 5 пакетиків
  • Дріжджі (свіжі) – 1,5 ч. л.
  • Вершкове масло – 50 г (м’яке для тесту)
  • Борошно – близько 3-4 ст.

Для секретів:

  • Манка – 1 ст. л.
  • Сильно газована вода – 50 мл
  • Крохмаль – 10 г
  • Розтоплене вершкове масло – 2 ст. л. (для змащування булочок)

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Проблема №1. Дріжджова випічка виходить твердою

Вихід: додайте в тісто розведений картопляний крохмаль. Пропорції: на 500 г тесту – 10 г крохмалю.

Проблема №2. Дріжджова випічка не піднімається

Вихід: додайте в тісто сильно газовану воду Пропорції: на 500 г тіста – 50 мл води.

Проблема №3. Дріжджова випічка швидко підсихає

Вихід: додайте в тісто манку. Пропорції: на 500 г тіста – 1 ст. л. манки.

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Приготування:

  1. Робимо опару для тіста: 1 ст. л. молока, дріжджі, 1 ч. л. цукру і 2 ст. л. муки. Все перемішуємо, ставимо на підхід на 30 хвилин.
  2. Замішуємо тісто з інших інгредієнтів, додаємо секретні інгредієнти: манку, сильно газовану воду, крохмаль.
  3. Ділимо тісто на однакові частини, формуємо булочки, викладаємо у форму.
  4. Ставимо булочки на підхід не менше ніж на 30 хвилин, краще на 1-1,5 години. Вони повинні збільшитися вдвічі.
  5. Випікаємо булочки при температурі 190 градусів 30 хвилин.

Більше секретів ідеальних булочок дивіться в нашому відео!

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Video: Як приготувати дріжджове тісто: секрети Марини Шевченко

Марина Шевченко ділиться секретами, як приготувати дріжджове тісто. З її порадами у вас вийдуть ідеально м'які, пишні й ароматні булочки. Рецепт дріжджового тіста вже в матеріалі

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