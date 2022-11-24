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Все буде добре

Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича

24.11.2022

Під час війни росії проти України стали особливо актуальними альтернативні рецепти хліба, без використання дріжджів та великої кількості борошна. Адже саме ці продукти можуть бути дефіцитними у деяких регіонах України, куди окупант підло не пропускає гуманітарної допомоги з продовольством.

Печемо ячний хліб в духовці разом з «Все буде добре»! Кулінар Ігор Місевич розповів секрети, як пекти хліб в домашніх умовах так, щоб у нього залишалася м’яка скоринка з тріщинками. І продемонстрував на прикладі рецепта з ячної крупою. Дізнайтеся рецепт ячного хліба від Ігоря Місевича в нашому матеріалі!

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М’який домашній хліб з ячною крупою

Складові:

  • Ячна крупа – 100 г (замочений в 300 мл води)
  • Кефір – 300 мл
  • Яйця курячі – 1 шт.
  • Цукор – 150 г;
  • Розпушувач – 1 ч. л.;
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Борошно – 3 скл.
  • Вершкове масло (розтоплене) – 2 ст. л.

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Приготування:

  1. Замочити ячну крупу у воді на 3 години.
  2. У великій мисці змішати кефір, цукор, яйце, розтоплене масло. Додати крупу. Вимішувати, поки цукор не розчиниться.
  3. Окремо змішати борошно, розпушувач, сіль.
  4. Поступово додати борошняну суміш в яєчно-кефірну. Замісити тісто (воно не повинно бути занадто рідким). Викласти в форму.
  5. Випікати 25 хвилин за температуриі 180° C. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Після чого випікати ще 15 хвилин за 220° C.

Video: Ячний хліб: рецепт в домашніх умовах

Як спекти ячний хліб? Рецепт в домашніх умовах показав Ігор Місевич. Корисний хліб з ячною крупою спекти дуже просто

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