Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича
Під час війни росії проти України стали особливо актуальними альтернативні рецепти хліба, без використання дріжджів та великої кількості борошна. Адже саме ці продукти можуть бути дефіцитними у деяких регіонах України, куди окупант підло не пропускає гуманітарної допомоги з продовольством.
Печемо ячний хліб в духовці разом з «Все буде добре»! Кулінар Ігор Місевич розповів секрети, як пекти хліб в домашніх умовах так, щоб у нього залишалася м’яка скоринка з тріщинками. І продемонстрував на прикладі рецепта з ячної крупою. Дізнайтеся рецепт ячного хліба від Ігоря Місевича в нашому матеріалі!
Більше на тему: Домашній хліб на яблучному повидлі – рецепт
Складові:
- Ячна крупа – 100 г (замочений в 300 мл води)
- Кефір – 300 мл
- Яйця курячі – 1 шт.
- Цукор – 150 г;
- Розпушувач – 1 ч. л.;
- Сіль – 1 ч. л.
- Борошно – 3 скл.
- Вершкове масло (розтоплене) – 2 ст. л.
Більше на тему: Хліб у вигляді кавуна: рецепт
Приготування:
- Замочити ячну крупу у воді на 3 години.
- У великій мисці змішати кефір, цукор, яйце, розтоплене масло. Додати крупу. Вимішувати, поки цукор не розчиниться.
- Окремо змішати борошно, розпушувач, сіль.
- Поступово додати борошняну суміш в яєчно-кефірну. Замісити тісто (воно не повинно бути занадто рідким). Викласти в форму.
- Випікати 25 хвилин за температуриі 180° C. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Після чого випікати ще 15 хвилин за 220° C.
Video: Ячний хліб: рецепт в домашніх умовах
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.