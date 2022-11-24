Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича

Під час війни росії проти України стали особливо актуальними альтернативні рецепти хліба, без використання дріжджів та великої кількості борошна. Адже саме ці продукти можуть бути дефіцитними у деяких регіонах України, куди окупант підло не пропускає гуманітарної допомоги з продовольством.

Печемо ячний хліб в духовці разом з «Все буде добре»! Кулінар Ігор Місевич розповів секрети, як пекти хліб в домашніх умовах так, щоб у нього залишалася м’яка скоринка з тріщинками. І продемонстрував на прикладі рецепта з ячної крупою. Дізнайтеся рецепт ячного хліба від Ігоря Місевича в нашому матеріалі!



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Складові:

Ячна крупа – 100 г (замочений в 300 мл води)

Кефір – 300 мл

Яйця курячі – 1 шт.

Цукор – 150 г;

Розпушувач – 1 ч. л.;

Сіль – 1 ч. л.

Борошно – 3 скл.

Вершкове масло (розтоплене) – 2 ст. л.

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Приготування:

Замочити ячну крупу у воді на 3 години. У великій мисці змішати кефір, цукор, яйце, розтоплене масло. Додати крупу. Вимішувати, поки цукор не розчиниться. Окремо змішати борошно, розпушувач, сіль. Поступово додати борошняну суміш в яєчно-кефірну. Замісити тісто (воно не повинно бути занадто рідким). Викласти в форму. Випікати 25 хвилин за температуриі 180° C. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Після чого випікати ще 15 хвилин за 220° C.

Video: Ячний хліб: рецепт в домашніх умовах Як спекти ячний хліб? Рецепт в домашніх умовах показав Ігор Місевич. Корисний хліб з ячною крупою спекти дуже просто

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