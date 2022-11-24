Домашний хлеб с ячневой крупой: рецепт от Игоря Мисевича

Во время войны россии против Украины стали особенно актуальны альтернативные рецепты хлеба, без использования дрожжей и большого количества муки. Ведь именно эти продукты могут быть дефицитными в некоторых регионах Украины, куда оккупант подло не пропускает гуманитарную помощь с продовольствием.

Печем ячневый хлеб вместе с «Все буде добре»! Кулинар Игорь Мисевич рассказал секреты, как печь хлеб в домашних условиях так, чтобы у него оставалась мягкая корочка из трещинок. Узнайте рецепт ячневого хлеба от Игоря Мисевича в нашем материале!



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Ингредиенты:

Ячневая крупа – 100 г (замоченная в 300 мл воды)

Кефир – 300 мл

Яйца куриные – 1 шт.

Сахар – 150 г;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Соль – 1 ч. л.

Мука – 3 ст.

Сливочное масло (растопленное) – 2 ст. л.

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Приготовление:

Замочить ячневую крупу в воде на 3 часа. В большой миске смешать кефир, сахар, яйцо, растопленное масло. Добавить крупу. Вымешивать, пока сахар не растворится. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль. Постепенно добавить мучную смесь в яично-кефирную. Замесить тесто (оно не должно быть слишком жидким). Выложить в форму. Выпекать 25 минут при температуре 180° C. Выключить духовку на 10 минут. После чего выпекать ещё 15 минут при 220° C.

Video: Ячневый хлеб: рецепт в домашних условиях Как испечь ячневый хлеб? Рецепт в домашних условиях показал Игорь Мисевич. Полезный хлеб с ячневой крупой испечь очень просто

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