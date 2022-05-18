Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как приготовить дрожжевое тесто: секреты Марины Шевченко

18.05.2022

Не знаете, как приготовить дрожжевое тесто? Марина Шевченко вам поможет! С ее советами у вас получатся идеально мягкие, пышные и ароматные булочки. Рецепт дрожжевого теста уже в материале!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пирожки с тыквой и калиной: рецепт теста и начинки

iStock-849163428

Ингредиенты

  • Молоко – 1 ст.
  • Яйца – 1 шт. (желток)
  • Сахар – 2,5 ст. л.
  • Ванильный сахар – 5 пакетиков
  • Дрожжи (свежие) – 1,5 ч. л.
  • Сливочное масло – 50 г  (мягкое для теста)
  • Мука – около 3-4 ст.

Для секретов:

  • Манка – 1 ст. л.
  • Сильно газированная вода – 50 мл
  • Крахмал – 10 г
  • Растопленное сливочное масло – 2 ст. л. (для смазывания булочек)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имбирно-яблочный пирог: рецепт приготовления

Проблема №1. Дрожжевая выпечка получается твердой

Выход: добавьте в тесто разведенный картофельный крахмал.  Пропорции: на 500 г теста – 10 г крахмала.

Проблема №2. Дрожжевая выпечка не подымается

Выход: добавьте в тесто сильно газированную воду. Пропорции: на 500 г теста – 50 мл воды.

Проблема №3. Дрожжевая выпечка быстро подсыхает

Выход: добавьте в тесто манку. Пропорции: на 500 г теста –  1 ст. л. манки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский сливовый пирог от Сергея Калинина

Приготовление:

  1. Делаем опару для теста: 1 ст. л. молока, дрожжи,1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Все перемешиваем, ставим на подход на 30 минут.
  2. Замешиваем тесто из остальных ингредиентов, добавляем секретные ингредиенты: манку, сильно газированную воду, крахмал.
  3. Делим тесто на одинаковые части, формируем булочки, выкладываем в форму.
  4. Ставим булочки на подход не меньше чем на 30 минут, лучше на 1-1,5 часа. Они должны увеличиться вдвое.
  5. Выпекаем булочки при температуре 190 градусов 30 минут.

Больше секретов идеальных булочек смотрите в нашем видео!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Как приготовить дрожжевое тесто: секреты Марины Шевченко

Марина Шевченко делится секретами, как приготовить дрожжевое тесто. С ее советами у вас получатся идеально мягкие, пышные и ароматные булочки. Рецепт дрожжевого теста уже в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить