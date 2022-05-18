Как приготовить дрожжевое тесто: секреты Марины Шевченко
Не знаете, как приготовить дрожжевое тесто? Марина Шевченко вам поможет! С ее советами у вас получатся идеально мягкие, пышные и ароматные булочки. Рецепт дрожжевого теста уже в материале!
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Ингредиенты
- Молоко – 1 ст.
- Яйца – 1 шт. (желток)
- Сахар – 2,5 ст. л.
- Ванильный сахар – 5 пакетиков
- Дрожжи (свежие) – 1,5 ч. л.
- Сливочное масло – 50 г (мягкое для теста)
- Мука – около 3-4 ст.
Для секретов:
- Манка – 1 ст. л.
- Сильно газированная вода – 50 мл
- Крахмал – 10 г
- Растопленное сливочное масло – 2 ст. л. (для смазывания булочек)
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Проблема №1. Дрожжевая выпечка получается твердой
Выход: добавьте в тесто разведенный картофельный крахмал. Пропорции: на 500 г теста – 10 г крахмала.
Проблема №2. Дрожжевая выпечка не подымается
Выход: добавьте в тесто сильно газированную воду. Пропорции: на 500 г теста – 50 мл воды.
Проблема №3. Дрожжевая выпечка быстро подсыхает
Выход: добавьте в тесто манку. Пропорции: на 500 г теста – 1 ст. л. манки.
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Приготовление:
- Делаем опару для теста: 1 ст. л. молока, дрожжи,1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Все перемешиваем, ставим на подход на 30 минут.
- Замешиваем тесто из остальных ингредиентов, добавляем секретные ингредиенты: манку, сильно газированную воду, крахмал.
- Делим тесто на одинаковые части, формируем булочки, выкладываем в форму.
- Ставим булочки на подход не меньше чем на 30 минут, лучше на 1-1,5 часа. Они должны увеличиться вдвое.
- Выпекаем булочки при температуре 190 градусов 30 минут.
Больше секретов идеальных булочек смотрите в нашем видео!
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Video: Как приготовить дрожжевое тесто: секреты Марины Шевченко
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