Не знаете, как приготовить дрожжевое тесто? Марина Шевченко вам поможет! С ее советами у вас получатся идеально мягкие, пышные и ароматные булочки. Рецепт дрожжевого теста уже в материале!

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Ингредиенты

Молоко – 1 ст.

Яйца – 1 шт. (желток)

С ахар – 2,5 ст. л.

Ванильный сахар – 5 пакетиков

Дрожжи (свежие) – 1,5 ч. л.

Сливочное масло – 50 г (мягкое для теста)

Мука – около 3-4 ст.

Для секретов:

Манка – 1 ст. л.

Сильно газированная вода – 50 мл

Крахмал – 10 г

Растопленное сливочное масло – 2 ст. л. (для смазывания булочек)

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Проблема №1. Дрожжевая выпечка получается твердой

Выход: добавьте в тесто разведенный картофельный крахмал. Пропорции: на 500 г теста – 10 г крахмала.

Проблема №2. Дрожжевая выпечка не подымается

Выход: добавьте в тесто сильно газированную воду. Пропорции: на 500 г теста – 50 мл воды.

Проблема №3. Дрожжевая выпечка быстро подсыхает

Выход: добавьте в тесто манку. Пропорции: на 500 г теста – 1 ст. л. манки.

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Приготовление:

Делаем опару для теста: 1 ст. л. молока, дрожжи,1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Все перемешиваем, ставим на подход на 30 минут. Замешиваем тесто из остальных ингредиентов, добавляем секретные ингредиенты: манку, сильно газированную воду, крахмал. Делим тесто на одинаковые части, формируем булочки, выкладываем в форму. Ставим булочки на подход не меньше чем на 30 минут, лучше на 1-1,5 часа. Они должны увеличиться вдвое. Выпекаем булочки при температуре 190 градусов 30 минут.

Больше секретов идеальных булочек смотрите в нашем видео!

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Video: Как приготовить дрожжевое тесто: секреты Марины Шевченко Марина Шевченко делится секретами, как приготовить дрожжевое тесто. С ее советами у вас получатся идеально мягкие, пышные и ароматные булочки. Рецепт дрожжевого теста уже в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре