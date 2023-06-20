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Все буде добре

Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян

20.06.2023

Не готовите плов, потому что считаете это блюдо несовместимым с  идеальной фигурой? Вас спасет рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян! Несколько секретов помогут сделать это блюдо не только вкусным, но и очень полезным. Узнайте, как приготовить диетический плов, в нашем материале!

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Ингредиенты:

  • Рис круглозернистый – 1 кг
  • Морковь  – 1 кг
  • Лук – 1 кг
  • Куриные бедрышки, без кожицы  – 1 кг
  • Чеснок – 4 головки
  • Овощной или куриный бульон  – 3 л
  • Барбарис –2 ст. л.
  • Специи не молотые (зира или тмин, черный перец или смесь перцев, перец красный сушеный, сушеный чабрец)
  • Зерна граната для декора
  • Растительное масло
  • Соль

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Способ приготовления

  1. Мясо нарезать кусочками среднего размера, лук кубиками, а морковь — соломкой.
  2. Разогреть кастрюлю с двойным дном и смазать маслом.
  3. Обжарить кусочки мяса до румяной корочки.
  4. Добавить немного бульона и готовить на маленьком огне 15 минут. Достать мясо.
  5. В кастрюлю выложить морковь и лук. Добавить бульон и тушить 5 минут.
  6. Добавить мясо.
  7. Рис промыть до прозрачной воды. Выложить его поверх мяса и овощей ровным слоем.
  8. Добавить в рис головки чеснока, посыпать барбарисом.
  9. Бульон нагреть, соединить со специями.
  10. Залить бульоном плов и довести до кипения.
  11. Уменьшить огонь и готовить, пока рис не впитает всю воду.
  12. Выключить огонь, оставить плов в тепле на 20-30 минут.

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Video: Диетический плов: рецепт пошагово

Считаете плов несовместимым с идеальной фигурой? Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян сделает это блюдо и вкусным, и полезным. Как приготовить диетический плов, смотрите в материале

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