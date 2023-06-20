Диетический плов: рецепт пошагово

Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян
Не готовите плов, потому что считаете это блюдо несовместимым с идеальной фигурой? Вас спасет рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян! Несколько секретов помогут сделать это блюдо не только вкусным, но и очень полезным. Узнайте, как приготовить диетический плов, в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Рис круглозернистый – 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Лук – 1 кг
- Куриные бедрышки, без кожицы – 1 кг
- Чеснок – 4 головки
- Овощной или куриный бульон – 3 л
- Барбарис –2 ст. л.
- Специи не молотые (зира или тмин, черный перец или смесь перцев, перец красный сушеный, сушеный чабрец)
- Зерна граната для декора
- Растительное масло
- Соль
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Способ приготовления
- Мясо нарезать кусочками среднего размера, лук кубиками, а морковь — соломкой.
- Разогреть кастрюлю с двойным дном и смазать маслом.
- Обжарить кусочки мяса до румяной корочки.
- Добавить немного бульона и готовить на маленьком огне 15 минут. Достать мясо.
- В кастрюлю выложить морковь и лук. Добавить бульон и тушить 5 минут.
- Добавить мясо.
- Рис промыть до прозрачной воды. Выложить его поверх мяса и овощей ровным слоем.
- Добавить в рис головки чеснока, посыпать барбарисом.
- Бульон нагреть, соединить со специями.
- Залить бульоном плов и довести до кипения.
- Уменьшить огонь и готовить, пока рис не впитает всю воду.
- Выключить огонь, оставить плов в тепле на 20-30 минут.
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