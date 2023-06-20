Рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян

Не готуєте плов, бо вважаєте цю страву несумісною з ідеальною фігурою? Вас врятує рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян! Кілька секретів допоможуть зробити цю страву не тільки смачною, а й дуже корисною. Дізнайтеся, як приготувати дієтичний плов, у нашому матеріалі!

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Складові:

Рис круглозернистий – 1 кг

Морква – 1 кг

Цибуля – 1 кг

Курячі стегенця, без шкірки – 1 кг

Часник – 4 головки

Овочевий або курячий бульйон – 3 л

Барбарис -2 ст. л.

Спеції не мелені (зіра або кумин, чорний перець або суміш перців, перець червоний сушений, сушений чебрець)

Зерна гранату для декору

Рослинна олія

Сіль

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Спосіб приготування

М’ясо нарізати шматочками середнього розміру, цибулю кубиками, а моркву – соломкою. Розігріти каструлю з подвійним дном і змастити олією. Обсмажити шматочки м’яса до рум’яної скоринки. Додати трохи бульйону та готувати на маленькому вогні 15 хвилин. Дістати м’ясо. У каструлю викласти моркву й цибулю. Додати бульйон і тушкувати 5 хвилин. Додати м’ясо. Рис промити до прозорої води. Викласти його поверх м’яса та овочів рівним шаром. Додати в рис головки часнику, посипати барбарисом. Бульйон нагріти, з’єднати зі спеціями. Залити бульйоном плов і довести до кипіння. Зменшити вогонь і готувати, доки рис не вбере всю воду. Вимкнути вогонь, залишити плов в теплі на 20-30 хвилин.

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Video: Дієтичний плов: рецепт покроково Вважаєте плов несумісним з ідеальною фігурою? Рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян зробить цю страву і смачною, і корисною. Як приготувати дієтичний плов, дивіться в матеріалі