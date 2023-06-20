Дієтичний плов: рецепт покроково

Рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян
Не готуєте плов, бо вважаєте цю страву несумісною з ідеальною фігурою? Вас врятує рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян! Кілька секретів допоможуть зробити цю страву не тільки смачною, а й дуже корисною. Дізнайтеся, як приготувати дієтичний плов, у нашому матеріалі!
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Складові:
- Рис круглозернистий – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Цибуля – 1 кг
- Курячі стегенця, без шкірки – 1 кг
- Часник – 4 головки
- Овочевий або курячий бульйон – 3 л
- Барбарис -2 ст. л.
- Спеції не мелені (зіра або кумин, чорний перець або суміш перців, перець червоний сушений, сушений чебрець)
- Зерна гранату для декору
- Рослинна олія
- Сіль
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Спосіб приготування
- М’ясо нарізати шматочками середнього розміру, цибулю кубиками, а моркву – соломкою.
- Розігріти каструлю з подвійним дном і змастити олією.
- Обсмажити шматочки м’яса до рум’яної скоринки.
- Додати трохи бульйону та готувати на маленькому вогні 15 хвилин. Дістати м’ясо.
- У каструлю викласти моркву й цибулю. Додати бульйон і тушкувати 5 хвилин.
- Додати м’ясо.
- Рис промити до прозорої води. Викласти його поверх м’яса та овочів рівним шаром.
- Додати в рис головки часнику, посипати барбарисом.
- Бульйон нагріти, з’єднати зі спеціями.
- Залити бульйоном плов і довести до кипіння.
- Зменшити вогонь і готувати, доки рис не вбере всю воду.
- Вимкнути вогонь, залишити плов в теплі на 20-30 хвилин.
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