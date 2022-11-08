Рецепт сырников: пошаговый, простой и вкусный

Простой рецепт сырников
Вы очень любите сырники, но считаете, что готовить их трудно и долго? Звездная мама Лилия Ребрик поделилась уникальным и простым рецептом вкусного завтрака для всей семьи! На приготовление этого творожного лакомства уйдет всего лишь 15 минут!
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Ингредиенты для ленивых сырников:
- Творог – 300 г
- Мука – 4 ст. л.
- Яичные белки – 2 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – ½ ч. л.
- Морковь – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
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Приготовление ленивых сырников:
- Смешать творог, яичные белки, сахар, ванильный сахар и муку.
- Тщательно перемешать все ингредиенты.
- Для начинки: натереть мелко яблоко и морковь. Добавить сахар и перемешать.
- Выдавить сок в отдельную миску, мякоть убрать.
- В полученный сок добавить цедру и сок апельсина, сахар и муку.
- На среднем огне довести до кипения, постоянно помешивая.
- Варить 15 минут на медленном огне.
- Тесто поместить в формочки, заполнить их на 2/3.
- Сделать в центре углубление, добавить в него мякоть моркови и яблока.
- Сверху накрыть тестом и отправить в духовку, разогретую до 180 °С на 15 минут.
- Достать из формы еще горячими.
- Подавать с соусом.