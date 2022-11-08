Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
Все буде добре

Простой рецепт сырников

08.11.2022

Вы очень любите сырники, но считаете, что готовить их трудно и долго? Звездная мама Лилия Ребрик поделилась уникальным и простым рецептом вкусного завтрака для всей семьи! На приготовление этого творожного лакомства уйдет всего лишь 15 минут!

Больше по теме: Как сделать сырники — 5 рецептов в домашних условиях

сырники рецепт

Больше по теме: Как приготовить арбузный смузи? Экспресс-рецепт

Ингредиенты для ленивых сырников:

  • Творог – 300 г
  • Мука – 4 ст. л.
  • Яичные белки – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – ½ ч. л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.

Больше по теме: Рецепты приготовления блинов — топ-10

Приготовление ленивых сырников:

  1. Смешать творог, яичные белки, сахар, ванильный сахар и муку.
  2. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  3. Для начинки: натереть мелко яблоко и морковь. Добавить сахар и перемешать.
  4. Выдавить сок в отдельную миску, мякоть убрать.
  5. В полученный сок добавить цедру и сок апельсина, сахар и муку.
  6. На среднем огне довести до кипения, постоянно помешивая.
  7. Варить 15 минут на медленном огне.
  8. Тесто поместить в формочки, заполнить их на 2/3.
  9. Сделать в центре углубление, добавить в него мякоть моркови и яблока.
  10. Сверху накрыть тестом и отправить в духовку, разогретую до 180 °С на 15 минут.
  11. Достать из формы еще горячими.
  12. Подавать с соусом.

Video: Рецепт сырников: пошаговый, простой и вкусный

Рецепт сырников, который предлагает Лилия Ребрик очень простой. Смотрите, как приготовить сырники быстро, чтобы они получились вкусными и необычными. Рецепт сырников от Лилии Ребрик в нашем материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Рецепт сырников: пошаговый, простой и вкусный
Все буде добре

Как приготовить яйца оригинально

 Рецепт сырников: пошаговый, простой и вкусный
Все буде добре

Как быстро сварить кашу: секреты Игоря Мисевича

 Рецепт сырников: пошаговый, простой и вкусный
Все буде добре

Солянка сборная: рецепт пошагово

 вбд
Все буде добре

Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко

 смузи молодости
Все буде добре

Эликсир молодости: витаминный смузи

 Рецепт сырников: пошаговый, простой и вкусный
Все буде добре

Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить