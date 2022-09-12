Проекты
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua
Все буде добре

Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина

12.09.2022

Сезон кабачков в разгаре! Самое время приготовить любимые оладушки из этого нехитрого овоща или икру. Если же вам приелись однообразные блюда предлагаем оценить экзотический рецепт от кулинара Сергея Калинина кабачки по-корейски! Еще один плюс их можно закрыть на зиму и наслаждаться кабачками даже в холодное время года. Заинтригованы? Тогда скорее записывайте рецепт!

Больше по теме: Пряные огурцы по-корейски: рецепт

511813582

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг
  • Морковь – 0,5 кг
  • Лук – 0,5 кг
  • Перец болгарский – 6 шт.
  • Чеснок – 2–3 головки
  • Зелень – по вкусу
  • Подсолнечное масло – 1 ст.
  • Уксус – 200 г
  • Сахар – 200 г
  • Соль – 2 ст. л.
  • Специи для моркови по-корейски – 1 пакетик

Приготовление:

  1. Кабачки и морковку почистить, натереть на длинные полоски. Болгарский перец и лук нарезать тонкой соломкой, чеснок пропустить через пресс, зелень покрошить.
  2. Смешать все ингредиенты, залить маринадом из масла, уксуса, соли, сахара и специй. Поставить в холодильник на три-четыре часа, после чего разложить по банкам.
  3. Банки с кабачками по-корейски стерилизовать в течение 20 минут, если банки полулитровые. Прибавляйте по 5 минут на каждые 200 г, если вы хотите закатать в банки побольше. Закатать.

Больше по теме: Блюда из кабачков: 10 простых рецептов

Video: Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина

Кабачки по-корейски - рецепт приготовления от Сергея Калинина на зиму. Как приготовить кабачки по-корейски на зиму

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Кабачки по-корейски: рецепт на зиму
Все буде добре

Блюда из кабачков: топ-5 самых вкусных рецептов

 вбд
Все буде добре

Консервированный болгарский перец: рецепт на зиму

 Кабачки по-корейски: рецепт на зиму
Все буде добре

Безопасные методы отбеливания зубов

 Кабачки по-корейски: рецепт на зиму
Все буде добре

Постные тефтели из чечевицы: рецепт Елены Иващук

 Кабачки по-корейски: рецепт на зиму
Все буде добре

Как приготовить пышные оладьи: секреты Олега Ковальчука

 Кабачки по-корейски: рецепт на зиму
Все буде добре

Как снять гель-лак дома и что для этого нужно
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить