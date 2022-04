У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» дозиметрист і фотограф Олександр Купний розповів свою історію про протест жителів Славутича, які звільнили місто від рашистів.

Чорнобильській електростанції пропрацював 21 рік. У перший же день окупанти захопили АЕС. Персонал втратив контроль узагалі за всією станцією. Через відсутність електроенергії насоси не працювали, не було охолодження, і міг бути паровий хлопок з виходом достатньо сильної радіоактивності назовні».

Як і інші мешканці Славутича, Олександр розумів, що людство на межі другої Чорнобильської катастрофи.

«Я це розцінюю як радіаційний психологічний тероризм».

Але понад усе Олександр боявся, що таким чином окупанти отримають владу над усією країною.

«Мене лякало, що Україна таки не витримає і вони побудують тут таку ж поліцейську державу, де не буде свободи слова. Тобто створять якусь тоталітарну псевдореспубліку».

Будь-який постріл міг спричинити ядерну катастрофу. І окупанти знали, що ЗСУ не стрілятимуть по ЧАЕС з метою звільнити її. А незабаром вони дійшли до Славутича.

«Прогримів дуже сильний вибух десь узагалі дуже близько. А потім настала тиша. Вона відчувалася буквально шкірою. Настрій був продемонструвати окупантам, що їм тут абсолютно не раді. Ми одягнулися, взяли прапори, я взяв камеру, і ми пішли на площу».

Жителі Славутича не хотіли, щоб владу в місті захопили окупанти. Тому вийшли на мітинг. Мирні люди проти озброєних солдатів.

«Звичайно, це було страшно. У місті реально полювали на активістів і на тих, хто розповідав про ці події. Працювали снайпери. За своє життя я не хвилювався, у мене був страх за відзняті матеріали, щоб вони не зникли».

Олександр прагнув показати світові, що Славутич ― це Україна і мешканці міста чинять спротив окупантам. Тому одразу виклав усі матеріали в інтернет.

«Я вважаю, що фотографія може вплинути на хід історії».

Чоловік ішов у перших рядах активістів, щоб у кадр потрапили всі ті, хто прийшов загарбати його землю. Окупанти наказали всім вимкнути камери, однак Олександр не виконав їхнього наказу. Невдовзі його оглушило шумовою гранатою. Але він і після цього продовжував знімати.

«Страждали ті, хто йшов попереду, бо через газ дуже різало очі і дерло в горлі. Це не зупинило людей рухатися вперед і посилати їх усіх додому».

Після протесту, який вчинили жителі Славутича, окупанти вийшли за межі міста.

«Українці здатні мобілізуватися і захищати свій дім, свою землю, своїх людей. І незалежно від того ― в ТрО, ЗСУ, поліції, не важливо! Усі будуть захищати свої землі!»

