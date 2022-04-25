Ми з України: Александр Купний, дозиметрист и фотограф из Славутича | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» дозиметрист и фотограф Александр Купный рассказал свою историю о протесте жителей Славутича, освободивших город от рашистов.

«Я родом из Славутича. Я атомщик и на Чернобыльской электростанции проработал 21 год. В первый же день оккупанты захватили АЭС. Персонал потерял контроль вообще за всей станцией. Из-за отсутствия электроэнергии насосы не работали, не было охлаждения, и мог быть паровой хлопок с выходом достаточно сильной радиоактивности наружу».

Как и другие жители Славутича, Александр понимал, что человечество на грани второй Чернобыльской катастрофы.

«Я это расцениваю как радиационный психологический терроризм».

Но больше всего Александр боялся, что таким образом оккупанты получат власть над всей страной.

«Меня пугало, что Украина таки не выдержит и они построят здесь такое же полицейское государство, где не будет свободы слова. То есть создадут некую тоталитарную псевдореспублику».

Любой выстрел мог повлечь за собой ядерную катастрофу. И оккупанты знали, что ВСУ не будут стрелять по ЧАЭС с целью освободить ее. Вскоре они дошли до Славутича.

«Прогремел очень сильный взрыв где-то очень близко. А потом наступила тишина. Она ощущалась буквально кожей. Настроение было продемонстрировать оккупантам, что им здесь совершенно не рады. Мы оделись, взяли флаги, я взял камеру, и мы пошли на площадь».

Жители Славутича не хотели, чтобы власть в городе была захвачена оккупантами. Потому вышли на митинг. Мирные люди против вооруженных солдат.

«Конечно, это было страшно. В городе реально охотились на активистов и на тех, кто рассказывал об этих событиях. Работали снайперы. За свою жизнь я не переживал, у меня был страх за отснятые материалы, чтобы они не пропали».

Александр стремился показать миру, что Славутич ― это Украина и жители города сопротивляются оккупантам. Потому сразу выложил все материалы в интернет.

«Я считаю, что фотография может повлиять на ход истории».

Мужчина шел в первых рядах активистов, чтобы в кадр попали все пришедшие захватить его землю. Оккупанты приказали всем выключить камеры, однако Александр не выполнил их приказ. Вскоре его оглушило шумовой гранатой. Но он и после этого продолжал снимать.

«Страдали те, кто шел впереди, потому что из-за газа очень резало глаза и першило в горле. Это не остановило людей двигаться вперед и посылать их всех домой».

После протеста, который устроили жители Славутича, оккупанты вышли за пределы города.

«Украинцы способны мобилизоваться и защищать свой дом, свою землю, своих людей. И независимо от того ― в ТРО, ВСУ, полиции, не важно! Все будут защищать свои земли!»

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