Ми з України: история Татьяны, Алексея и Вари из Бучи | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» семья из Бучи рассказала свою историю о жизни и бегстве из оккупированного рашистами городка.

Татьяна, Алексей и дочь Варя ― обычная семья из Бучи, которой пришлось бежать, когда город оккупировали российские войска. Татьяна ― детский врач, Алексей ― строитель. На первый взгляд, история обычных людей, но то, что им пришлось пережить из-за рашистов, вас точно шокирует.

«Мы просыпались в 6 утра, как по будильнику, были обстрелы стабильно до 8 вечера каждый день. От обстрелов, как и другие, прятались в подвале. У нас был авиаудар в закрытый дом, в нашем доме выбило стекла и дверь в подвале. Это было очень страшно».

Алексей, как мог, отвлекал дочурку от громких взрывов, чтобы маленькая не пугалась.

«Самый большой страх ― это страх за жизнь ребенка. Как можно сотворить такое маленькое чудо, и как можно ему не дать выйти дальше в свет?» ― сказала Татьяна.

«Самый большой страх ― смерть ребенка и то, что кто-то залезет в подвал и изнасилует жену на моих глазах…»

Алексей взвесил все риски, и стало ясно: оставаться в подвале опаснее, чем бежать.

«Это было самое тяжелое решение в моей жизни… Выходить из Бучи пешком на руках с ребенком… Мы не спали всю ночь, очень плакали, и было страшно так, как никогда в жизни».

Семья шла под обстрелами наугад, совершенно не зная дороги.

«Когда мы шли мимо минометов, ребенок был у меня на руках, дочь просто молча прижималась ко мне, не издавала звуков. Через комбинезон я чувствовал, как она трясется», ―сказал отец.

«В этот момент я думала о том, что если мы выйдем, нужно рожать мальчика. Было много погибших, гражданских погибших людей. Это ужасно», ― делится Татьяна.

Алексей и Татьяна шли на расстоянии друг от друга, чтобы в случае чего хоть один из них остался жив.

«Мы наткнулись на российский блокпост, там стоял их БТР и два рашиста. Я их вовремя увидел, остановил семью. Там не было стрельбы в тот момент, и в полной тишине наша дочь начала кричать».

«У меня была паника, что нас сейчас услышат и станут стрелять в спины. Потому я была вынуждена закрывать ей рот рукой. Все равно этот крик был слышен, мы начали бежать, и мужчина напротив, увидев наш плач, дал ребенку шоколад».

«Мне кажется, что он для себя запасался, и с такой искренней душой дал нам эти плитки шоколада, что казалось, будто он отдал свою последнюю еду. Такое невероятное отношение обычных людей вселяет надежду», ― сказал Алексей.

Через леса и болота семья смогла прорваться на подконтрольную ВСУ территорию.

«Когда мы уже увидели своих военных, это было настоящее счастье! Мы все выжили, по большому счету благодаря любви друг к другу. Любовь ― движущая сила. Не страх, не любое другое чувство, а именно любовь», ― говорит мужчина.

Сейчас семья находится в безопасности. Супруги мечтают выполнить обещание, которое дали себе по дороге, ― подарить этому миру мальчика.

«Раз Бог дал нам жизнь, наверное, мы должны дать жизнь другим. Все будет хорошо! Слава Украине!»

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