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Video: Неймовірна правда про українців: военное творчество украинцев

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре военное творчество украинцев от 06.05.2022 на сайте СТБ
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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022 на сайте СТБ!

С начала войны творчество украинцев вышло на новый уровень. Оно не только поднимает боевой дух народа и ВСУ, но и точно попадает в самые болезненные точки русни. О чем поют звезды и о ком сочиняют баллады украинские девушки? Узнайте в сюжете Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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