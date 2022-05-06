Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022 на сайте СТБ!

С начала войны творчество украинцев вышло на новый уровень. Оно не только поднимает боевой дух народа и ВСУ, но и точно попадает в самые болезненные точки русни. О чем поют звезды и о ком сочиняют баллады украинские девушки? Узнайте в сюжете Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски