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Video: Неймовірна правда про українців: воєнна творчість українців

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре воєнна творчість українців від 06.05.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 на сайті СТБ!

З початку війни творчість українців вийшла на новий рівень. Вона не тільки піднімає бойовий дух народу та ЗСУ, а й влучно потрапляє у найболючіші точки русні. Про що співають зірки та про кого складають балади українські дівчата? Дізнайтеся у сюжеті Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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