Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 на сайті СТБ!

З початку війни творчість українців вийшла на новий рівень. Вона не тільки піднімає бойовий дух народу та ЗСУ, а й влучно потрапляє у найболючіші точки русні. Про що співають зірки та про кого складають балади українські дівчата? Дізнайтеся у сюжеті Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски