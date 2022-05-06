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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 на сайті СТБ!
З початку війни творчість українців вийшла на новий рівень. Вона не тільки піднімає бойовий дух народу та ЗСУ, а й влучно потрапляє у найболючіші точки русні. Про що співають зірки та про кого складають балади українські дівчата? Дізнайтеся у сюжеті Все буде добре. Неймовірна правда про українців.
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