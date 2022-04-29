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В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022 вы узнаете, как некоторые российские звезды высказались в поддержку Украины в войне с россией. Так, например, Максим Галкин выставил в социальные сети эмоциональное видео о бомбардировках Одессы в праздник Пасхи. А советская актриса Лия Ахеджакова перечислила на нужды украинской армии 10 000 долларов. Имена других российских селебритиз, поддержавших Украину, узнаете в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022.
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