В програмі Все буде добре. Неймовірна правда про зірок випуск від 29.04.2022 ви дізнаєтеся, як деякі російські зірки висловилися на підтримку України у війні з росією. Так, наприклад, Максим Галкін виставив в соціальні мережі емоційне відео про бомбардування Одеси у свято Великодня. А радянська акторка Лія Ахеджакова перерахувала на потреби української армії 10 000 доларів. Імена інших російських селебрітіз, які підтримали Україну, дізнаєтесь в проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про зірок випуск від 29.04.2022.

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