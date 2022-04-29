Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Неймовірна правда про українців: російські зірки, які не бояться говорити про війну

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Російські зірки, які не бояться говорити про війну від 29.04.2022 на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск від 29.04.2022 |Частина 1 |29.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: українські зірки готові всиновлювати сиріт війни...
Випуск від 29.04.2022 |Частина 2 |29.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: які світові зірки підтримують Україну...
Випуск від 29.04.2022 |Частина 3 |29.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: як волонтерять українські зірки?...
Випуск від 22.04.2022 |Частина 1 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: хто із зірок воює на інформаційному фронті...
Випуск від 22.04.2022 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: хто з українських зірок пішов воювати за Україну...
Випуск від 22.04.2022 |Частина 3 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: хто з українських знаменитостей мовчить про війну...
Випуск від 29.04.2022 | 29.04.2022 | Неймовірна правда про українців

В програмі Все буде добре. Неймовірна правда про зірок випуск від 29.04.2022 ви дізнаєтеся, як деякі російські зірки висловилися на підтримку України у війні з росією. Так, наприклад, Максим Галкін виставив в соціальні мережі емоційне відео про бомбардування Одеси у свято Великодня. А радянська акторка Лія Ахеджакова перерахувала на потреби української армії 10 000 доларів. Імена інших російських селебрітіз, які підтримали Україну, дізнаєтесь в проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про зірок випуск від 29.04.2022.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send