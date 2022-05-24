Перхоть периодически появляется у всех. Каждый пятый человек на нашей планете сталкивается с этой проблемой, но не все знают, как ее решить. Что делать, если на наших волосах появляются белые хлопья? Об этом рассказала эксперт-косметолог Ольга Сеймур.

Причины появления перхоти

В коже головы есть жировая прослойка, которая выходит через поры на поверхность эпидермиса и как бы смазывает его. Если с нашим организмом что-то происходит, например, меняется гормональный фон, то сальные железы активизируют свою работу. В таком случае грибок получает много продуктов питания и соответственно начинает размножаться. Также употребление в большом количестве острого, жирного, сладкого дает сбой в пищеварительной системе, влияет на эндокринную систему, соответственно также выделяется больше сала и поры закупориваются. Даже химические добавки вашего шампуня могут привести к появлению перхоти.

Кстати говоря, перхоть может быть как сухой, так и жирной. Если у вас на пальцах остаются сальные частички кожи, то у вас жирная перхоть. Для того, чтобы избавится от них, необходимо пройти разные курсы лечения. Вы можете пойти к дерматологу либо трихологу (врач, занимающийся заболеванием волос), чтобы он определил причину заболевания и назначил вам необходимое лечение.

Боремся с перхотью

Первый враг перхоти – морская либо поваренная соль. Она обладает великолепными антисептическими и противогрибковыми свойствами. Лучше взять соль мелкого помола, тогда она не будет царапать кожу голову. Морскую и поваренную соль также можно смешивать и использовать в дуэте. После того, как вы приняли ванну, сделайте мягкий массаж головы солью. Если вы почувствуете пощипывания, то это значит, что соль производит заживляющий эффект. Такие массирующие движения нужно делать на протяжении 5-7 минут, этого вполне достаточно для достижения желаемого эффекта. После такой процедуры простой помойте голову обычным шампунем.

Если у вас кожа головы очень жирная, то можно добавить пищевую соду. Она помогает очистить волосы от всяких химических веществ, которые остаются после шампуней, лаков, гелей и так далее.

Масла герани, эвкалипта, гвоздики, имбирное, розовое и мяты – также обогатят смесь против перхоти. Приблизительно 10 капель любого из масел будет достаточно на 2 столовые ложки соли. Для того, чтобы побороть грибок на голове не нужно использовать тяжелые масла. Самым легким считается масло жожоба, которое является жидким воском и обладает увлажняющим эффектом. Также для жирной кожи можно использовать масло эвкалипта, мяты, кардамона, чайного дерева и виноградных косточек. Для сухой кожи лучше добавлять тяжелые масла, такие как репейное, жасминовое, корицы, розовое и оливковое. Если же у вас кожа нормальная, то используйте средние масла, например, лаванды, ромашки, миндаля, гвоздики и розмарина.

Также действенным средством против перхоти является перец, который обладает антибактериальным и антивирусным действием. Не зря в Индии общественные заведения дезинфицируют черным перцем. В смесь соли и масел можно добавить всего пол чайной ложечки, чтобы перец имел эффективное действие. Красный перец лучше не использовать, потому что он активизирует приток крови.

Важно помнить, если вы используете бальзам, лучше его наносить не на кожу головы, а на кончики волос. Ополаскивать же голову желательно раствором яблочного уксуса (столовая ложка) и воды (1 литр). Уксус можно заменить соком из половины лимона.

Если у вас очень сильное грибковое обострение, то отшелушивающей маской необходимо пользоваться перед каждым мытьем головы. Но не забывайте, что голову мыть слишком часто тоже не рекомендуется: лучше всего это делать 1 раз в 3 дня. В некоторых случаях эффект от такой маски виден сразу же. Если же наоборот, после первого использования у вас перхоти стало больше – не переживайте, это нормально. Вы могли активизировать грибок, но уже во время следующего мытья перхоти станет немного меньше, а постепенно ее количество будет уменьшаться.

Video: Шампунь усугубляет перхоть! Как бороться с проблемой? Каждый пятый человек на нашей планете сталкивается с проблемой перхоти. Но большинство даже не знаю, почему она появляется и как с ней бороться. Наш эксперт расскажет, как справится с этой болезнью.