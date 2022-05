Лупа періодично з’являється у всіх. Кожна п’ята людина на нашій планеті стикається з цією проблемою, але не всі знають, як її вирішити. Що робити, якщо на нашому волоссі з’являються білі пластівці? Про це розповіла експерт-косметолог Ольга Сеймур.

Причини появи лупи

У шкірі голови є жировий прошарок, який виходить через пори на поверхню епідермісу і як би змащує його. Якщо з нашим організмом щось відбувається, наприклад, змінюється гормональний фон, то сальні залози активізують свою роботу. В такому випадку грибок отримує багато продуктів харчування та відповідно починає розмножуватися. Також вживання у великій кількості гострого, жирного, солодкого дає збій в травній системі, впливає на ендокринну систему, відповідно також виділяється більше сала і пори закупорюються. Навіть хімічні добавки вашого шампуню можуть привести до появи лупи.

Лупа може бути як сухою, так і жирною. Якщо у вас на пальцях залишаються сальні частинки шкіри, то у вас жирна лупа. Для того, щоб позбутися від них, необхідно пройти різні курси лікування. Ви можете піти до дерматолога або трихолога (лікар, який займається захворюванням волосся), щоб він визначив причину захворювання і призначив вам необхідне лікування.

Боремося з лупою

Перший ворог лупи – морська або кухонна сіль. Вона має чудові антисептичні і протигрибкові властивості. Краще взяти сіль дрібного помелу, тоді вона не буде дряпати шкіру голову. Морську і поварену сіль також можна змішувати і використовувати в дуеті. Після того, як ви прийняли ванну, зробіть м’який масаж голови сіллю. Якщо ви відчуєте пощипування, то це означає, що сіль загоює. Такі погладжування потрібно робити протягом 5-7 хвилин, цього цілком достатньо для досягнення бажаного ефекту. Після такої процедури помийте голову звичайним шампунем.

Якщо у вас шкіра голови дуже жирна, то можна додати харчову соду. Вона допомагає очистити волосся від всяких хімічних речовин, які залишаються після шампунів, лаків, гелів і так далі.

Масла герані, евкаліпта, гвоздики, імбирне, рожеве і м’яти – також збагатять суміш проти лупи. Приблизно 10 крапель будь-якого з масел буде досить на 2 столові ложки солі. Для того, щоб побороти грибок на голові не потрібно використовувати важкі масла. Найлегшим вважається масло жожоба, яке є рідким воском і володіє зволожуючим ефектом. Також для жирної шкіри можна використовувати масло евкаліпта, м’яти, кардамону, чайного дерева і виноградних кісточок. Для сухої шкіри краще додавати важкі масла, такі як реп’яхове, жасминове, кориці, рожеве і оливкове. Якщо ж у вас шкіра нормальна, то використовуйте середні масла, наприклад, лаванди, ромашки, мигдалю, гвоздики і розмарину.

Також дієвим засобом проти лупи є перець, який має антибактеріальну та антивірусну дію. Не дарма в Індії громадські заклади дезінфікують чорним перцем. У суміш солі і масел можна додати пів чайної ложечки, щоб перець мав ефективну дію. Червоний перець краще не використовувати, тому що він активізує приплив крові.

Важливо пам’ятати, якщо ви використовуєте бальзам, краще його наносити не на шкіру голови, а на кінчики волосся. Обполіскувати ж голову бажано розчином яблучного оцту (столова ложка) і води (1 літр). Оцет можна замінити соком з половини лимона.

Якщо у вас дуже сильне грибкове загострення, то такою маскою необхідно користуватися перед кожним миттям голови. Але не забувайте, що голову мити надто часто теж не рекомендується: найкраще це робити 1 раз у 3 дні. У деяких випадках ефект від такої маски видно відразу ж. Якщо ж навпаки, після першого використання у вас лупи стало більше – не переживайте, це нормально. Ви могли активізувати грибок, але вже під час наступного миття лупи стане трохи менше, а поступово її кількість буде зменшуватися.

