Крем-суп из свеклы: простой рецепт от кулинарного эксперта Винченцо Барба
20.05.2022
Думаете, 20 гривен не хватит, чтобы приготовить обед на всю семью? Винченцо Барба решил доказать, что этого больше, чем достаточно! Приготовьте крем-суп из свеклы по рецепту известного кулинара. Это сытное блюдо простое в приготовлении и красивое в подаче. Советы, как приготовить свекольный суп, уже в материале.
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Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Вода – 0,5 л
- Морковь – 2 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 1 шт.
- Мука – 100 г
- Масло сливочное – 40 г
- Сахар – 200 г
- Сливки – 30 г
- Соль, перец – по вкусу
- Сыр – 50 г
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Приготовление:
- Свеклу запечь в духовке. Почистить чеснок, бланшировать его в подсоленной воде. Затем обсушить на бумажном полотенце.
- Карамелизировать чеснок: растопить на сковороде сливочное масло и сахар, добавить зубчики чеснока, обжарить на небольшом огне в течение 5 минут.
- Свеклу почистить, натереть на крупной терке. Картофель и лук нарезать мелкими кубиками. Измельчить сыр.
- Закипятить воду, добавить нарезанный картофель и варить в течение 10–15 минут. Добавить свеклу и продолжать готовить еще около 5–7 минут до готовности картофеля.
- На сковороде обжарить муку. Снять с огня суп, и посредством погружного блендера пюрировать суп до однородной консистенции, добавить муку.
- Поставить кастрюлю обратно на плиту, добавить сыр, специи и подержать на огне еще минуту. Добавить сливки, варить еще минуту.
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Video: Крем-суп из свеклы: простой рецепт от кулинарного эксперта Винченцо Барба
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