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Крем-суп из свеклы: простой рецепт от кулинарного эксперта Винченцо Барба

20.05.2022

Думаете, 20 гривен не хватит, чтобы приготовить обед на всю семью? Винченцо Барба решил доказать, что этого больше, чем достаточно! Приготовьте крем-суп из свеклы по рецепту известного кулинара. Это сытное блюдо простое в приготовлении и красивое в подаче. Советы, как приготовить свекольный суп, уже в материале.

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Ингредиенты:

  • Свекла – 2 шт.
  • Вода – 0,5 л
  • Морковь – 2 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 1 шт.
  • Мука – 100 г
  • Масло сливочное – 40 г
  • Сахар – 200 г
  • Сливки – 30 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сыр – 50 г

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Приготовление:

  1. Свеклу запечь в духовке. Почистить чеснок, бланшировать его в подсоленной воде. Затем обсушить на бумажном полотенце.
  2. Карамелизировать чеснок: растопить на сковороде сливочное масло и сахар, добавить зубчики чеснока, обжарить на небольшом огне в течение 5 минут.
  3. Свеклу почистить, натереть на крупной терке. Картофель и лук нарезать мелкими кубиками. Измельчить сыр.
  4. Закипятить воду, добавить нарезанный картофель и варить в течение 1015 минут. Добавить свеклу и продолжать готовить еще около 57 минут до готовности картофеля.
  5. На сковороде обжарить муку. Снять с огня суп, и посредством погружного блендера пюрировать суп до однородной консистенции, добавить муку.
  6. Поставить кастрюлю обратно на плиту, добавить сыр, специи и подержать на огне еще минуту. Добавить сливки, варить еще минуту.

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Video: Крем-суп из свеклы: простой рецепт от кулинарного эксперта Винченцо Барба

Как приготовить свекольный суп? Рецепт крем-супа из свеклы из 6 этапов от итальянского шеф-повара Винценцо Барба

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