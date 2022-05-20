Крем-суп із буряка: простий рецепт від кулінарного експерта Вінченцо Барба
20.05.2022
Думаєте, 20 гривень не вистачить, щоб приготувати обід на всю сім’ю? Вінченцо Барба вирішив довести, що цього більше, ніж достатньо! Приготуйте крем-суп із буряка за рецептом відомого кулінара. Ця поживна страва проста у приготуванні й красива в подачі. Поради, як приготувати буряковий суп, вже в матеріалі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової
Інгредієнти:
- Буряк – 2 шт.
- Вода – 0,5 л
- Морква – 2 шт.
- Картопля – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Часник – 1 шт.
- Борошно – 100 г
- Масло вершкове – 40 г
- Цукор – 200 г
- Вершки – 30 г
- Сіль, перець – за смаком
- Сир – 50 г
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мексиканський суп з кукурудзою: покроковий рецепт приготування
Приготування:
- Буряк запекти в духовці. Почистити часник, бланшувати його в підсоленій воді. Потім обсушити на паперовому рушнику.
- Карамелізувати часник: розтопити на сковороді вершкове масло і цукор, додати зубчики часнику, обсмажити на невеликому вогні протягом 5 хвилин.
- Буряк почистити, натерти на крупній тертці. Картоплю і цибулю нарізати дрібними кубиками. Подрібнити сир.
- Закип’ятити воду, додати нарізану картоплю і варити протягом 10–15 хвилин. Додати буряк і продовжувати готувати ще близько 5–7 хвилин до готовності картоплі.
- На сковороді обсмажити борошно. Зняти з вогню суп і за допомогою занурювального блендера пюрувати суп до однорідної консистенції, додати борошно.
- Поставити каструлю назад на плиту, додати сир, спеції та потримати на вогні ще хвилину. Додати вершки, варити ще хвилину.
Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре
Video: Крем-суп із буряка: простий рецепт від кулінарного експерта Вінченцо Барба
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=