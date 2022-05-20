Думаєте, 20 гривень не вистачить, щоб приготувати обід на всю сім’ю? Вінченцо Барба вирішив довести, що цього більше, ніж достатньо! Приготуйте крем-суп із буряка за рецептом відомого кулінара. Ця поживна страва проста у приготуванні й красива в подачі. Поради, як приготувати буряковий суп, вже в матеріалі.

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Інгредієнти:

Буряк – 2 шт.

Вода – 0,5 л

Морква – 2 шт.

Картопля – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Часник – 1 шт.

Борошно – 100 г

Масло вершкове – 40 г

Цукор – 200 г

Вершки – 30 г

Сіль, перець – за смаком

Сир – 50 г

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Приготування:

Буряк запекти в духовці. Почистити часник, бланшувати його в підсоленій воді. Потім обсушити на паперовому рушнику. Карамелізувати часник: розтопити на сковороді вершкове масло і цукор, додати зубчики часнику, обсмажити на невеликому вогні протягом 5 хвилин. Буряк почистити, натерти на крупній тертці. Картоплю і цибулю нарізати дрібними кубиками. Подрібнити сир. Закип’ятити воду, додати нарізану картоплю і варити протягом 10–15 хвилин. Додати буряк і продовжувати готувати ще близько 5–7 хвилин до готовності картоплі. На сковороді обсмажити борошно. Зняти з вогню суп і за допомогою занурювального блендера пюрувати суп до однорідної консистенції, додати борошно. Поставити каструлю назад на плиту, додати сир, спеції та потримати на вогні ще хвилину. Додати вершки, варити ще хвилину.

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