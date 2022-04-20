Химическое оружие: зарин, хлор, аммиак, фосфор – как защититься?

С первых дней варварского вторжения в Украину российские войска используют методы ведения войны, запрещенные во всем мире. В частности, применяют химическое оружие. Оно имеет тяжелое воздействие на организм человека и поражает все живое. Именно поэтому важно знать, что делать в случае химической атаки. О том, как уберечься от воздействия зарина, хлора, аммиака и фосфора, ― рассказывает в новой рубрике «Все буде добре» ― «Надійні поради» ― ведущая Надежда Матвеева.

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Первые действия при химической атаке:

Сирена при химической угрозе такая же, как и сирена воздушной тревоги, только у нее один гудок короткий, второй ― длинный. Если вы ее слышите, то вот что должны сразу сделать:

Плотно закройте окна и двери, заклейте отверстия, щели, если вы дома. Если вы на улице ― вернитесь домой. Если вы в машине ― закройте окна и уезжайте подальше от места поражения. Систему вентиляции и кондиционеры, как и дома, следует выключить! Не пейте и не ешьте ничего, что находилось в зоне химической атаки.

Если вы не успели скрыться и на вас попали химические вещества:

Снимите или разрежьте одежду, только не сбрасывайте через голову, чтобы реагенты случайно не попали на лицо. Избавляйтесь от одежды до того, как зайдете в квартиру. Тщательно полностью помойтесь с мылом (не менее 10 минут), промойте глаза и нос. Не делайте пострадавшим искусственное дыхание «рот в рот», потому что если человек уже надышался газом, он попадет в ваш организм. Включите радиоприемник или телевизор для дальнейших инструкций от ГСЧС.

Маски и респираторы полностью не помогут, к сожалению. Потому что химический яд ― это газ.

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Основные виды химического оружия и способы от него уберечься

Зарин

Вы не почувствуете его запаха и не увидите. Если услышали по радио или телевидению, что это зарин, попробуйте подняться на верхние этажи или на крышу здания, то есть как можно выше. Вызовите скорую, если стало плохо, ― вам дадут антидот.

Хлор

Хлор пахнет отбеливателем, имеет желто-зеленый цвет. Он стелется по земле, поэтому нужно также подняться на высокую точку. Если почувствовали себя плохо, подышите парами воды. Кожу, рот и нос промойте раствором питьевой соды (на 0,5 литра воды возьмите 1 ст. л. соды) или водой с мылом. Пейте воду и молоко с содой.

Аммиак

Аммиак при выбросе может дымить, имеет запах нашатыря. Если знаете, что в воздухе именно он, спускайтесь в подвал, потому что аммиак очень легкий! Если надышались им, промойте кожу, рот, нос водой, закапайте в нос масло. Смочите ткань раствором кислоты (на 0,5 литра воды 1 ст. л. лимонной или уксусной кислоты), приложите к лицу..

Фосфор

Если произошел взрыв фосфорной бомбы, вы почувствуете запах чеснока и увидите в небе кучу белых частиц. Они прилипают и вызывают очень серьезные ожоги! Что тогда делать? Потушите яд, долго поливая водой или засыпая мокрым песком или грунтом, чтобы не поступал кислород. Снимите или срежьте одежду, где она прилипла, не трогайте руками, только пинцетом (температура фосфора ― 800 градусов!). Ожоги промойте раствором соды или холодной водой, перекисью нельзя, поскольку выделяется кислород, при котором горит фосфор. Наложите влажную повязку (не ватную!) или удерживайте часть тела в воде. Примите сорбент, обезболивающее, выпейте воду без газа или молоко.

Мы победим! Все буде добре!

Video: Надійні поради: Как уберечься от химического оружия ― зарина, хлора, аммиака и фосфора? Как защититься в случае химической атаки? Как действует химическое оружие и как выжить? Что делать при поражении химическим оружием: зарином, хлором, аммиаком, фосфором - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все буде добре

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