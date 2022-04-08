российские оккупанты начали массированную атаку на Мариуполь в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. В марте вражеские войска полностью окружили город, Мариуполь оказался в осаде ― оккупанты не дают ввозить в город ни еду и воду, ни лекарства и организованно вывозить гражданское население на подконтрольные Украине территории.

Блокада Мариуполя захватчиками длится больше месяца. Время от времени с ними удается договориться о «зеленых коридорах», однако в городе до сих пор остается около 150 тысяч человек. россияне обстреливают Мариуполь из артиллерии и самолетов, убивают людей прямо на улицах. Когда открылись военные преступления россии в Киевской области, по данным разведки, захватчики пригнали в Мариуполь крематории, чтобы скрыть следы своих зверств.

Полк «Азов», который участвует в обороне Мариуполя, призывает к срочной деблокаде города. Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь в своем видеообращении 2 апреля просил поспешить, ведь защитники города стоят до последнего и борются с россиянами: «Мы надеемся на деблокаду и знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что у Украины есть решение выхода из этой ситуации».

‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в Маріуполі Допоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини👇🏼 pic.twitter.com/gvWQOhettW — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Также он призвал всех не быть равнодушными и делать все, что поможет Мариуполю: если не можете идти воевать, боритесь с пропагандой россии, спасайте детей, помогайте больным и раненым.

👆🏼Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю. Україна – це нація переможців, це нація героїв. Маріуполь – це Україна!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/BWKMB71c9I — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Что такое деблокада

Деблокада ― это действия сухопутных войск, авиации, флота с целью уничтожения живой силы, боевой техники и военных сооружений противника для прекращения осады, изоляции или блокады определенной территории, населенного пункта, здания или любого стратегического объекта.

Что делается в Украине для деблокады Мариуполя

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что начался новый этап противостояния полномасштабной российской агрессии в Украине, и деблокада Мариуполя является необходимой. По его мнению, в течение 2―3 недель будет решено, как будут дальше развиваться события.

Войска Украины фактически готовы к операции по деблокаде.

Сейчас россияне перебрасывают все основные силы на восток, украинцы готовятся к освобождению востока и юга от оккупантов.

Международные партнеры Украины поддерживают необходимость деблокады Мариуполя, однако настаивают на организации «зеленых коридоров» из города, о которых до сих пор не могут договориться с оккупантами.

Почему невозможна деблокада Мариуполя прямо сейчас?

Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал причину, по которой сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя, ― это гуманитарная миссия по вывозу раненых гражданских и военных. И ею занимаются украинцы совместно с Турцией, которая стала посредником, приемлемым для россии. На пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с «азовцами» по всем вопросам.

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