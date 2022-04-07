Очистка воды: способы обеззараживания и что для этого нужно

российские захватчики с 24 февраля проводят полномасштабное вторжение в Украину. В условиях российской агрессии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде. Поэтому Минздрав публикует способы очистки воды самостоятельно.

Из-за активных боевых действий в ряде регионов перебиты водопроводы, отсутствуют реагенты для очистки водопроводной воды, а также нет возможности завезти бутилированную питьевую воду.

В таких условиях люди вынуждены пользоваться потенциально опасной водой из системы централизованного водоснабжения, брать воду из колодцев, придомовых скважин, водоемов, и даже собирать дождевую и талую воду. Неизвестно, достаточно ли она чиста и пригодна для потребления и приготовления пищи. Поэтому важно очистить ее самостоятельно в домашних условиях.

Но перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху.

Обеззараживание воды: что нужно сделать перед началом процесса

Сначала нужно набрать ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясти. Если на поверхности появится пена, такая вода не пригодна для потребления.

Затем нужно оценить воду по запаху. При наличии химического, бензинового, трупного или другого неприятного/подозрительного запаха воду нельзя использовать для питья.

Также вода не должна быть окрашенной.

Способы обеззараживания воды

Кипячение

Самый надежный способ обеззараживания воды в условиях выживания.

Кипятить воду следует в течение минимум 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взболтав осадок.

Чем дольше кипятить воду, тем больше патогенов будет уничтожено.

Сохраняйте кипяченую воду в закрытой таре. Отстоянную кипяченую воду по возможности следует дополнительно очистить с помощью бытового фильтра для воды.

Активированный уголь

На литр воды нужно 5 таблеток, которые лучше измельчить (для увеличения активной площади).

Измельченный уголь нужно завернуть в марлю или другую ткань, чтобы пыль от него не попала в чистую воду.

Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.

Йод

Спиртовый раствор йода используется как метод обеззараживания воды в крайних случаях. Такая вода будет иметь характерный вкус, но поможет избежать обезвоживания.

На литр воды достаточно 3―4 капель спиртового раствора йода.

После обеззараживания йодом по возможности следует профильтровать воду через бытовой фильтр.

Прежде чем пить такую воду, нужно подождать около часа.

Лицам с пораженной щитовидной железой лучше воздержаться от употребления чрезмерных доз йода.

Таблетки с активным хлором

Есть особые препараты в форме таблеток с содержанием активного хлора. Такие таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности.

Перед хлорированием воды, взятой из водоема, ее нужно отфильтровать (процедить).

Количество необходимых таблеток определяют в соответствии с инструкцией к препарату и степенью загрязнения воды.

Очистка длится 30―60 минут. Тара с водой должна быть закрыта. Также нужно ее несколько раз перевернуть, немного открутив крышку, чтобы очистить крышку и горлышко тары.

Для удаления излишка хлора и возможных побочных хлорсодержащих углеводородов рекомендуется фильтрация обеззараженной воды через активированный уголь либо ее кипячение в течение 1 мин.

Внимательно изучите инструкцию, на какой объем воды такое средство рассчитано.

Марганцовка

Способ обеззараживания марганцовкой подойдет для очистки воды в небольших объемах.

Для обеззараживания 1 л воды требуется 1―2 г раствора марганцовки или несколько кристалликов. Вода должна стать бледно-розового цвета.

Следует отстоять раствор полчаса, а затем аккуратно процедить (или пропустить через бытовой фильтр), оставив осадок на дне тары.

Вода ярко-розового оттенка может привести к дальнейшим проблемам с кишечником.

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