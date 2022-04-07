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Способы обеззараживания воды

07.04.2022

российские захватчики с 24 февраля проводят полномасштабное вторжение в Украину. В условиях российской агрессии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде. Поэтому Минздрав публикует способы очистки воды самостоятельно.

Очистка воды: способы обеззараживания и что для этого нужно

Из-за активных боевых действий в ряде регионов перебиты водопроводы, отсутствуют реагенты для очистки водопроводной воды, а также нет возможности завезти бутилированную питьевую воду.

В таких условиях люди вынуждены пользоваться потенциально опасной водой из системы централизованного водоснабжения, брать воду из колодцев, придомовых скважин, водоемов, и даже собирать дождевую и талую воду. Неизвестно, достаточно ли она чиста и пригодна для потребления и приготовления пищи. Поэтому важно очистить ее самостоятельно в домашних условиях.

Но перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху.

Обеззараживание воды: что нужно сделать перед началом процесса

  • Сначала нужно набрать ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясти. Если на поверхности появится пена, такая вода не пригодна для потребления.
  • Затем нужно оценить воду по запаху. При наличии химического, бензинового, трупного или другого неприятного/подозрительного запаха воду нельзя использовать для питья.
  • Также вода не должна быть окрашенной.

Способы обеззараживания воды

  1. Кипячение

Самый надежный способ обеззараживания воды в условиях выживания.

  • Кипятить воду следует в течение минимум 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взболтав осадок.
  • Чем дольше кипятить воду, тем больше патогенов будет уничтожено.
  • Сохраняйте кипяченую воду в закрытой таре. Отстоянную кипяченую воду по возможности следует дополнительно очистить с помощью бытового фильтра для воды.

Очистка воды: способы обеззараживания и что для этого нужно

  1. Активированный уголь
  • На литр воды нужно 5 таблеток, которые лучше измельчить (для увеличения активной площади).
  • Измельченный уголь нужно завернуть в марлю или другую ткань, чтобы пыль от него не попала в чистую воду.
  • Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.

Очистка воды: способы обеззараживания и что для этого нужно

  1. Йод

Спиртовый раствор йода используется как метод обеззараживания воды в крайних случаях. Такая вода будет иметь характерный вкус, но поможет избежать обезвоживания.

  • На литр воды достаточно 3―4 капель спиртового раствора йода.
  • После обеззараживания йодом по возможности следует профильтровать воду через бытовой фильтр.
  • Прежде чем пить такую воду, нужно подождать около часа.

Лицам с пораженной щитовидной железой лучше воздержаться от употребления чрезмерных доз йода.

Очистка воды: способы обеззараживания и что для этого нужно

  1. Таблетки с активным хлором

Есть особые препараты в форме таблеток с содержанием активного хлора. Такие таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности.

  • Перед хлорированием воды, взятой из водоема, ее нужно отфильтровать (процедить).
  • Количество необходимых таблеток определяют в соответствии с инструкцией к препарату и степенью загрязнения воды.
  • Очистка длится 30―60 минут. Тара с водой должна быть закрыта. Также нужно ее несколько раз перевернуть, немного открутив крышку, чтобы очистить крышку и горлышко тары.
  • Для удаления излишка хлора и возможных побочных хлорсодержащих углеводородов рекомендуется фильтрация обеззараженной воды через активированный уголь либо ее кипячение в течение 1 мин.

Внимательно изучите инструкцию, на какой объем воды такое средство рассчитано.

Очистка воды: способы обеззараживания и что для этого нужно

  1. Марганцовка

Способ обеззараживания марганцовкой подойдет для очистки воды в небольших объемах.

  • Для обеззараживания 1 л воды требуется 1―2 г раствора марганцовки или несколько кристалликов. Вода должна стать бледно-розового цвета.
  • Следует отстоять раствор полчаса, а затем аккуратно процедить (или пропустить через бытовой фильтр), оставив осадок на дне тары.
  • Вода ярко-розового оттенка может привести к дальнейшим проблемам с кишечником.

Очистка воды: способы обеззараживания и что для этого нужно

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