Очищення води: способи знезараження та що для цього треба

Способи знезараження води

російські загарбники з 24 лютого здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну. В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води. Тому МОЗ публікує способи очищення води самостійно.

Через активні бойові дії в низці регіонів перебиті водогони, відсутні реагенти для очищення водопровідної води, а також немає можливості завезти бутильовану питну воду.

У таких умовах люди змушені користуватися потенційно небезпечною водою з системи централізованого водопостачання, брати воду з колодязів, прибудинкових свердловин, водойм, а часом навіть збирати дощову чи талу воду. Невідомо, чи вона достатньо чиста та придатна для споживання й приготування їжі. Тому важливо її очистити самостійно в домашніх умовах.

Та перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом.

Знезараження води: що треба зробити перед початком процесу

Спочатку потрібно набрати ⅓ об’єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні з’явиться піна, то така вода не придатна для споживання.

Відтак потрібно оцінити воду за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття.

Також вода не повинна бути забарвленою.

Способи знезараження води

Кип’ятіння

Найнадійніший спосіб знезараження води в умовах виживання.

Кип’ятити воду варто протягом мінімум 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад.

Що довше кип’ятити воду, то більше патогенів буде знищено.

Зберігайте кипяченую воду в закритій тарі. Відстояну кип’ячену воду за можливості варто додатково очистити за допомогою побутового фільтра для води.

Активоване вугілля

На літр води потрібно 5 таблеток, які краще подрібнити (для збільшення активної площі).

Подрібнене вугілля треба загорнути в марлю або іншу тканину, щоб пил від нього не потрапив у чисту воду.

Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 8 годин.

Йод

Спиртовий розчин йоду використовують як метод знезараження води у крайніх випадках. Така вода матиме характерний смак, але допоможе уникнути зневоднення.

На літр води достатньо 3―4 капель спиртового розчину йоду.

Після знезараження йодом за можливості варто профільтрувати воду через побутовий фільтр.

Перш ніж пити таку воду, потрібно зачекати до години.

Особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматися від споживання надмірних доз йоду.

Таблетки з активним хлором

Існують спеціальні препарати у формі таблеток з вмістом активного хлору. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності.

Перед хлоруванням води, взятої з водойм, її треба відфільтрувати (процідити).

Кількість необхідних таблеток визначають відповідно до інструкції препарату і ступеня забруднення води.

Очищення триває 30―60 хвилин. Посудина з водою має бути закрита. Також треба її кілька разів перевернути, трохи відгвинтивши кришку, щоб очистити кришку і горлечко посудини.

Для видалення надлишку хлору та можливих побічних хлорвмісних вуглеводнів рекомендується фільтрування знезараженої води через активоване вугілля або її кип’ятіння протягом 1 хв.

Уважно вивчіть інструкцію, на який об’єм води такий засіб розраховано.

Марганцівка

Спосіб знезараження марганцівкою підійде для очищення води у невеликих об’ємах.

Для знезараження 1 л води потрібно 1―2 г розчину марганцівки або кілька кристаликів. Вода має стати блідо-рожевого кольору.

Потрібно відстояти розчин пів години, а потім акуратно процідити (або пропустити через побутовий фільтр), залишивши осад на дні тари.

Вода яскраво-рожевого відтінку може призвести до подальших проблем з кишківником.

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