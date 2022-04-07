Очищення води: способи знезараження та що для цього треба

Способи знезараження води
російські загарбники з 24 лютого здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну. В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води. Тому МОЗ публікує способи очищення води самостійно.
Через активні бойові дії в низці регіонів перебиті водогони, відсутні реагенти для очищення водопровідної води, а також немає можливості завезти бутильовану питну воду.
У таких умовах люди змушені користуватися потенційно небезпечною водою з системи централізованого водопостачання, брати воду з колодязів, прибудинкових свердловин, водойм, а часом навіть збирати дощову чи талу воду. Невідомо, чи вона достатньо чиста та придатна для споживання й приготування їжі. Тому важливо її очистити самостійно в домашніх умовах.
Та перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом.
Знезараження води: що треба зробити перед початком процесу
- Спочатку потрібно набрати ⅓ об’єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні з’явиться піна, то така вода не придатна для споживання.
- Відтак потрібно оцінити воду за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття.
- Також вода не повинна бути забарвленою.
Способи знезараження води
- Кип’ятіння
Найнадійніший спосіб знезараження води в умовах виживання.
- Кип’ятити воду варто протягом мінімум 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад.
- Що довше кип’ятити воду, то більше патогенів буде знищено.
- Зберігайте кипяченую воду в закритій тарі. Відстояну кип’ячену воду за можливості варто додатково очистити за допомогою побутового фільтра для води.
- Активоване вугілля
- На літр води потрібно 5 таблеток, які краще подрібнити (для збільшення активної площі).
- Подрібнене вугілля треба загорнути в марлю або іншу тканину, щоб пил від нього не потрапив у чисту воду.
- Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 8 годин.
- Йод
Спиртовий розчин йоду використовують як метод знезараження води у крайніх випадках. Така вода матиме характерний смак, але допоможе уникнути зневоднення.
- На літр води достатньо 3―4 капель спиртового розчину йоду.
- Після знезараження йодом за можливості варто профільтрувати воду через побутовий фільтр.
- Перш ніж пити таку воду, потрібно зачекати до години.
Особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматися від споживання надмірних доз йоду.
- Таблетки з активним хлором
Існують спеціальні препарати у формі таблеток з вмістом активного хлору. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності.
- Перед хлоруванням води, взятої з водойм, її треба відфільтрувати (процідити).
- Кількість необхідних таблеток визначають відповідно до інструкції препарату і ступеня забруднення води.
- Очищення триває 30―60 хвилин. Посудина з водою має бути закрита. Також треба її кілька разів перевернути, трохи відгвинтивши кришку, щоб очистити кришку і горлечко посудини.
- Для видалення надлишку хлору та можливих побічних хлорвмісних вуглеводнів рекомендується фільтрування знезараженої води через активоване вугілля або її кип’ятіння протягом 1 хв.
Уважно вивчіть інструкцію, на який об’єм води такий засіб розраховано.
- Марганцівка
Спосіб знезараження марганцівкою підійде для очищення води у невеликих об’ємах.
- Для знезараження 1 л води потрібно 1―2 г розчину марганцівки або кілька кристаликів. Вода має стати блідо-рожевого кольору.
- Потрібно відстояти розчин пів години, а потім акуратно процідити (або пропустити через побутовий фільтр), залишивши осад на дні тари.
- Вода яскраво-рожевого відтінку може призвести до подальших проблем з кишківником.
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