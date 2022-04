Хімічна зброя: зарин, хлор, аміак, фосфор – як захиститись?

З перших днів варварського вторгнення в Україну російські війська використовують методи ведення війни, заборонені у всьому світі. Зокрема застосовують хімічну зброю. Вона має тяжкий вплив на організм людини і вражає все живе. Саме тому важливо знати, що робити у разі хімічної атаки. Про те, як уберегтися від впливу зарину, хлору, аміаку та фосфору, ― розповідає у новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради» ― ведуча Надія Матвєєва.

Сирена при хімічній загрозі така сама, як і сирена повітряної тривоги, тільки в неї один гудок короткий, другий ― довгий. Якщо ви її чуєте, то ось що маєте одразу ж зробити:

Маски та респіратори повністю не допоможуть, на жаль. Бо хімічна отрута ― це газ.

Ви не відчуєте його запах і не побачите. Якщо почули по радіо чи телебаченню, що це зарин, спробуйте піднятися на верхні поверхи чи дах будівлі, тобто якомога вище. Викличте швидку, якщо стало зле, ― вам дадуть антидот.

Хлор пахне відбілювачем, має жовто-зелений колір. Він стелиться по землі, тому треба також піднятися на високу точку. Якщо відчули себе погано, подихайте парами води. Шкіру, рот і ніс промийте розчином питної соди (на 0,5 літра води візьміть 1 ст. л. соди) або водою з милом. Пийте воду і молоко з содою.

Аміак при викиді може диміти, має запах нашатирю. Якщо знаєте, що у повітрі саме він, спускайтеся до підвалу, бо аміак дуже легкий! Якщо надихалися ним, промийте шкіру, рот, ніс водою, закапайте в ніс олію. Змочіть тканину розчином кислоти (на 0,5 літрів води 1 ст. л. лимонної чи оцтової кислоти), прикладіть до обличчя.

Якщо відбувся вибух фосфорної бомби, то ви відчуєте запах часнику і побачите у небі купу білих часток. Вони прилипають і викликають дуже серйозні опіки! Що тоді робити? Загасіть отруту, довго поливаючи водою чи засипаючи мокрим піском або ґрунтом, щоб не надходив кисень. Зніміть або зріжте одяг, де він прилип, не чіпайте руками, тільки пінцетом (температура фосфору ― 800 градусів!). Опіки промийте розчином соди чи холодною водою, перекисом ― не можна, оскільки виділяється кисень, при якому горить фосфор. Накладіть вологу пов’язку (не ватну!) чи тримайте частину тіла у воді. Прийміть сорбент, знеболююче, випийте воду без газу чи молоко.

Ми переможемо! Все буде добре!

