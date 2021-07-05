Юный кулинар Вова Мотричук из первого сезона «МастерШеф Дети» приготовил диетический торт Шварцвальд. Как приготовить торт Шварцвальд? Рецепт торта Шварцвальд от Вовы Мотричука не только вкусный, но и диетический.

Ингредиенты:

Для бисквитного коржа:

Яйца – 7 шт

Сахар – 75 г

Овсяные хлопья – 75 г

Семена льна – 50 г

Какао-порошок – 3 ст. л.

Щепотка соли

Разрыхлитель – 2 ч л

Растительное масло

Для пропитки:

Вишня без косточек замороженная – 400 г

Крахмал – 1 ст. л.

Вода – 100 г

Для крема:

Йогурт (1,5-2%) – 400 мл

Ванилин – 2 ч. л.

Творог обезжиренный – 300 г

Мёд – 100 г

Желатин – 20 г (разведённый водой)

Для отделки готового торта:

Чёрный шоколад (стружка) – 100 г

Замороженная вишня – 10 шт

Приготовление:

Приготовить тесто для бисквита:

Взбить яйца с сахаром и солью добела. Семена льна и овсяные хлопья перемолоть в муку. Овсяную и льняную муку с какао и разрыхлителем добавить частями в яичную смесь, размешать аккуратно лопаткой или венчиком на низкой скорости, чтобы яйца не осели. Разогреть духовку на 180 градусов. Вылить тесто в форму 18 см (пергамент смазать растительным маслом), и выпекать один бисквит 40 минут при температуре 180 градусов.

Сделать пропитку:

Вишню засыпать в сотейник, залить немного воды (50 г) и поставить на огонь. Крахмал развести в 50 г воды. После того, как вишневый сироп закипит, добавить разведённый крахмал, перемешать и проварить пару минут, остудить. Добавить мёд, размешать. Извлечь вишни из сиропа при помощи ложки с отверстиями и выложить на сито или дуршлаг, чтобы с вишен стек весь сироп. Сироп собрать и сохранить для пропитки торта.

Приготовление йогуртового крема:

Замоченный в воде желатин разогреть 1 минуту в микроволновке. В блендере взбить творог, затем ввести туда йогурт, ванилин, мёд и в конце – растопленный желатин. Всё хорошо взбить и оставить охладиться.

Сборка торта:

Вынуть готовый бисквит из духовки и остудить. Разрезать его на три коржа. Сначала пропитать каждый корж сиропом от вишен, затем смазать белым кремом, наверх выложить вишню из сиропа и закрыть следующим коржом. Верхний корж пропитать сиропом, распределить равномерно белый крем, также обмазать им борта торта. По центру украсить верх торта стружкой чёрного шоколада, посыпать ей борта торта. По диаметру верхнего коржа по краям выдавить из кондитерского мешка круглые «гнездышки» из белого крема и внутрь каждого положить замороженную вишню.

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Video: Диетический торт Шварцвальд: рецепт Вовы Мотричука Как приготовить торт Шварцвальд? Рецепт торта Шварцвальд от Вовы Мотричука не только вкусный, но и диетический.