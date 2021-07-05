Дієтичний торт Шварцвальд: рецепт Вови Мотричука
05.07.2021
Юний кулінар Вова Мотричук з першого сезону «МастерШеф Діти» приготував дієтичний торт Шварцвальд. Як приготувати торт Шварцвальд? Рецепт торта Шварцвальд від Вови Мотрічука не тільки смачний, але і дієтичний.
Інгредієнти:
Для бісквітного коржа:
- Яйця – 7 шт.
- Цукор – 75 г
- Вівсяні пластівці – 75 г
- Насіння льону – 50 г
- Какао-порошок – 2 ст л
- Дрібка солі
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Рослинна олія
Для просочення:
- Вишня без кісточок заморожена – 400 г
- Крохмаль – 1 ст л
- Вода – 100 г
Для крему:
- Йогурт (1,5-2%) – 400 мл
- Ванілін – 2 ч. л.
- Сир знежирений– 300 г
- Мед – 100 г
- Желатин – 20 г (розведений водою)
Для прикраси готового торта:
- Чорний шоколад (стружка) – 100 г
- Заморожена вишня – 10 шт
Приготування:
Приготувати тісто для бісквіта:
- Збити яйця з цукром і сіллю до білого.
- Насіння льону та вівсяні пластівці перемолоти в борошно.
- Вівсяну та лляну борошно з какао і розпушувачем додати частинами в яєчну суміш, розмішати акуратно лопаткою або віночком на низькій швидкості, щоб яйця не осіли.
- Розігріти духовку на 180 градусів.
- Вилити тісто у форму 18 см (пергамент змастити олією), і випікати один бісквіт 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Зробити просочення:
- Вишню засипати в сотейник, залити трохи води (50 г) і поставити на вогонь.
- Крохмаль розвести в 50 г води.
- Після того, як вишневий сироп закипить, додати розведений крохмаль, перемішати і проварити пару хвилин, остудити.
- Додати мед, розмішати.
- Витягти вишні з сиропу за допомогою ложки з отворами і викласти на сито або друшляк, щоб з вишень стек весь сироп.
- Сироп зібрати і зберегти для просочення торта.
Приготування йогуртового крему:
- Замочений у воді желатин розігріти 1 хвилину в мікрохвильовці.
- У блендері збити сир, потім ввести туди йогурт, ванілін, мед і в кінці – розтоплений желатин.
- Все добре збити і залишити охолонути.
Збірка торта:
- Вийняти готовий бісквіт із духовки й остудити.
- Розрізати його на три коржі.
- Спочатку просочити кожен корж сиропом від вишень, потім змастити білим кремом, наверх викласти вишню з сиропу і закрити наступним коржем.
- Верхній корж просочити сиропом, розподілити рівномірно білий крем, також обмазати їм борти торта.
- По центру прикрасити верх торта стружкою чорного шоколаду, посипати нею борти торта.
- По діаметру верхнього коржа по краях видавити з кондитерського мішка круглі «гніздечка» з білого крему та всередину кожного покласти заморожену вишню.
Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре
Video: Дієтичний торт Шварцвальд: рецепт Вови Мотричука
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=