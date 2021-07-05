Юний кулінар Вова Мотричук з першого сезону «МастерШеф Діти» приготував дієтичний торт Шварцвальд. Як приготувати торт Шварцвальд? Рецепт торта Шварцвальд від Вови Мотрічука не тільки смачний, але і дієтичний.

Інгредієнти:

Для бісквітного коржа:

Яйця – 7 шт.

Цукор – 75 г

Вівсяні пластівці – 75 г

Насіння льону – 50 г

Какао-порошок – 2 ст л

Дрібка солі

Розпушувач – 2 ч. л.

Рослинна олія

Для просочення:

Вишня без кісточок заморожена – 400 г

Крохмаль – 1 ст л

Вода – 100 г

Для крему:

Йогурт (1,5-2%) – 400 мл

Ванілін – 2 ч. л.

Сир знежирений– 300 г

Мед – 100 г

Желатин – 20 г (розведений водою)

Для прикраси готового торта:

Чорний шоколад (стружка) – 100 г

Заморожена вишня – 10 шт

Приготування:

Приготувати тісто для бісквіта:

Збити яйця з цукром і сіллю до білого. Насіння льону та вівсяні пластівці перемолоти в борошно. Вівсяну та лляну борошно з какао і розпушувачем додати частинами в яєчну суміш, розмішати акуратно лопаткою або віночком на низькій швидкості, щоб яйця не осіли. Розігріти духовку на 180 градусів. Вилити тісто у форму 18 см (пергамент змастити олією), і випікати один бісквіт 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Зробити просочення:

Вишню засипати в сотейник, залити трохи води (50 г) і поставити на вогонь. Крохмаль розвести в 50 г води. Після того, як вишневий сироп закипить, додати розведений крохмаль, перемішати і проварити пару хвилин, остудити. Додати мед, розмішати. Витягти вишні з сиропу за допомогою ложки з отворами і викласти на сито або друшляк, щоб з вишень стек весь сироп. Сироп зібрати і зберегти для просочення торта.

Приготування йогуртового крему:

Замочений у воді желатин розігріти 1 хвилину в мікрохвильовці. У блендері збити сир, потім ввести туди йогурт, ванілін, мед і в кінці – розтоплений желатин. Все добре збити і залишити охолонути.

Збірка торта:

Вийняти готовий бісквіт із духовки й остудити. Розрізати його на три коржі. Спочатку просочити кожен корж сиропом від вишень, потім змастити білим кремом, наверх викласти вишню з сиропу і закрити наступним коржем. Верхній корж просочити сиропом, розподілити рівномірно білий крем, також обмазати їм борти торта. По центру прикрасити верх торта стружкою чорного шоколаду, посипати нею борти торта. По діаметру верхнього коржа по краях видавити з кондитерського мішка круглі «гніздечка» з білого крему та всередину кожного покласти заморожену вишню.

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Video: Дієтичний торт Шварцвальд: рецепт Вови Мотричука Як приготувати торт Шварцвальд? Рецепт торта Шварцвальд від Вови Мотрічука не тільки смачний, але і дієтичний.