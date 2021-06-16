Рецепты консервации из ревеня: компот и икра
16.06.2021
Благодаря рецептам своей бабушки Женя Поливода знает, как сделать необычную консервацию. В студии «Все буде добре» кулинар показал, как сварить компот из ревеня и как выглядит икра из ревеня и свеклы. Подробнее – в материале.
Компот из ревеня
Ингредиенты:
- Ревень – 500 г
- Вода питьевая – 2 л
- Лимонная кислота – 1 ч. л.
- Сахар – 150 г
- Каркаде – 2 ст. л.
- Имбирь (тертый или молотый) – 1 ч. л.
- Корица — 1 палочка
- Бадьян звездочками – 3 шт.
Готовим компот из ревеня на зиму:
- Ревень промойте, почистьте и нарежьте кубиками.
- В сотейник налейте питьевую воду, доведите ее до кипения и всыпьте сахар. Проварите около 5 минут, чтобы сироп слегка загустел.
- В сахарный сироп высыпьте измельченный ревень, лимонную кислоту, каркаде, молотый или тертый имбирь, палочки корицы, звездочки бадьяна и проварите еще 6-8 минут.
- Простерилизуйте банки, залейте компот и плотно закройте крышками.
Компот может храниться в прохладном, темном, проветриваемом месте 8-12 месяцев.
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Икра из ревеня и свеклы
Ингредиенты:
- Ревень – 500 г
- Свекла – 500 г
- Морковь – 2 шт.
- Репчатый лук – 2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Растительное масло – 50 г
- Уксус – 3 ст. л.
- Сахар, соль, черный перец – по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте в сотейнике подсолнечное масло, добавьте измельченный лук и морковь.
- Обжаривайте лук и морковь, добаляйте туда по очереди измельченные в блендере свеклу, ревень и перец чили.
- Тушите смесь овощей примерно 40-50 минут.
- Выдавите в смесь два зубчика чеснока, влейте уксус, добавьте соль, сахар и перец по вкусу.
- Тушите свекольную икру еще 5-10 минут.
- Еще горячей разложите икру по стерилизованным банкам. После этого банки закупорьте и переверните.
Храните в прохладном темном месте.
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Video: Рецепты консервации из ревеня: компот и икра
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