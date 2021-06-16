Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Рецепти консервації з ревеню: компот та ікра

16.06.2021

Завдяки рецептам своєї бабусі Женя Поливода знає, як зробити незвичайну консервацію. У студії «Все буде добре» кулінар показав, як зварити компот із ревеню і яка на вигляд ікра з ревеню та буряку. Детальніше – в матеріалі.

Компот з ревеню

Інгредієнти:

  • Ревінь – 500 г
  • Вода питна – 2 л
  • Лимонна кислота – 1 ч. л.
  • Цукор – 150 г
  • Каркаде – 2 ст. л.
  • Імбир (тертий або мелений) – 1 ч. л.
  • Кориця – 1 паличка
  • Бодян зірочками – 3 шт.

Готуємо компот з ревеню на зиму:

  1. Ревінь промийте, почистіть і наріжте кубиками.
  2. У сотейник налийте питну воду, доведіть її до кипіння і всипте цукор. Проваріть 5 хвилин, щоб сироп трохи загус.
  3. У цукровий сироп висипте подрібнений ревінь, лимонну кислоту, каркаде, мелений або тертий імбир, палички кориці, зірочки бодяну і проваріть ще 68 хвилин.
  4. Простерилізуйте банки, залийте компот і щільно закрийте кришками.

Компот може зберігатися в прохолодному, темному, провітрюваному місці до 8–12 місяців.

Більше на тему: Консервовані кекси – рецепт Тетяни Литвинової

Ікра з ревеню і буряку

Інгредієнти:

  • Ревінь – 500 г
  • Буряк – 500 г
  • Морква – 2 шт.
  • Ріпчаста цибуля – 2 шт.
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Соняшникова олія – 50 г
  • Оцет – 3 ст. л.
  • Цукор, сіль, чорний перець – за смаком

Приготування:

  1. Розігрійте в сотейнику соняшникову олію, додайте подрібнену цибулю і моркву.
  2. Обсмажуйте цибулю і моркву, додайте туди по черзі подрібнені в блендері буряк, ревінь і перець чилі.
  3. Тушкуйте суміш овочів приблизно 40–50 хвилин.
  4. Вичавіть у суміш два зубчики часнику, влийте оцет, додайте сіль, цукор і перець за смаком.
  5. Тушкуйте бурякову ікру ще 5–10 хвилин.
  6. Ще гарячою розкладіть ікру по стерилізованих банках. Після цього банки закупорте і переверніть.

Зберігайте в прохолодному темному місці.

Більше на тему: Ідеальна консервація – обираємо якісні кришки!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Рецепти консервації з ревеню: компот та ікра

Дивіться, як приготувати компот з ревеню, а також як зробити ікру з ревеню і буряка? Рецепти в нашому матеріалі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send