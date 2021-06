Завдяки рецептам своєї бабусі Женя Поливода знає, як зробити незвичайну консервацію. У студії «Все буде добре» кулінар показав, як зварити компот із ревеню і яка на вигляд ікра з ревеню та буряку. Детальніше – в матеріалі.

Інгредієнти:

Готуємо компот з ревеню на зиму:

Компот може зберігатися в прохолодному, темному, провітрюваному місці до 8–12 місяців.

Більше на тему: Консервовані кекси – рецепт Тетяни Литвинової

Інгредієнти:

Приготування:

Зберігайте в прохолодному темному місці.

Більше на тему: Ідеальна консервація – обираємо якісні кришки!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.