На каблуках вы – красивая женщина, а без них – счастливый человек. Так считают многие, но правда ли это? И как правильно носить каблуки? О том, возможно ли быть одновременно красивой и счастливой, рассказала наш эксперт Анита Луценко.
Каблуки носить полезно и вредно одновременно. Все зависит от того, какая высота каблука по отношению к вашей стопе. Если высота каблука 2-3 сантиметра, то ваш подъем испытывает нагрузку на 22 процента больше, чем когда вы стоите просто босиком или ходите в балетках. Если высота обуви 6-7 сантиметров, то нагрузка увеличивается еще вдвое. Косточки на стопе – хрупкие и склонны к деформации, а ходьба на каблуках – это колоссальная нагрузка для вашей ноги.
Как правильно носить каблуки?
Чтобы любительницы носить обувь на высоких каблуках не травмировали себя, есть определенные правила, которые желательно соблюдать. Для того чтобы определить, какая высота каблуков является для вас оптимальной, необходимо закинуть ногу на ногу и полностью расслабить верхнюю ногу. Так у стопы получается естественный изгиб.
Далее с помощью бумаги и сантиметра нужно измерить расстояние от подушечек пальцев до пятки. Это расстояние и будет максимальной высотой вашего каблука. Также есть второй способ узнать, какие конкретные туфли либо босоножки вам подходят. Для этого нужно обуть шпильки и просто попробовать приподняться на 2 сантиметра. Если попытка оказалась удачной, то эта пара вам подходит.
Для того чтобы ножки отдыхали от каблуков, желательно им предоставлять отдых каждые 2 часа: вы можете помассировать стопы либо пройтись по плоской поверхности. Также можно сделать мини-зарядку для стоп: вытяните ноги и натяните стопы на себя, потом наоборот – оттяните. Можно также повращать стопы. Если у вас есть бутылка воды, то вы можете положить ее на пол и покатать ногами. Это помогает расслабиться мышцам, и они охлаждаются.