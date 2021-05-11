На каблуках вы – красивая женщина, а без них – счастливый человек. Так считают многие, но правда ли это? И как правильно носить каблуки? О том, возможно ли быть одновременно красивой и счастливой, рассказала наш эксперт Анита Луценко.

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Чтобы любительницы носить обувь на высоких каблуках не травмировали себя, есть определенные правила, которые желательно соблюдать. Для того чтобы определить, какая высота каблуков является для вас оптимальной, необходимо закинуть ногу на ногу и полностью расслабить верхнюю ногу. Так у стопы получается естественный изгиб.

Далее с помощью бумаги и сантиметра нужно измерить расстояние от подушечек пальцев до пятки. Это расстояние и будет максимальной высотой вашего каблука. Также есть второй способ узнать, какие конкретные туфли либо босоножки вам подходят. Для этого нужно обуть шпильки и просто попробовать приподняться на 2 сантиметра. Если попытка оказалась удачной, то эта пара вам подходит.

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