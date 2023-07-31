Как отказаться от сладкого и худеть с удовольствием

Чтобы начать правильно питаться, необходимо исключить сладкое из рациона. Однако для многих именно сладости служат «наркотиком», без которого сложно представить свою жизнь. Мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут организму легко отвыкнуть от сахара и начать худеть. Подробнее читайте в материале.

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Как отказаться от сладкого: правило №1

Поднимать себе настроение и получать эндорфины нужно с едой: с помощью белка и зеленых овощей. Если мы введем в рацион достаточное количество белка в виде курицы, индейки, кролика, белой рыбы, тяга к сладкому пропадет. Одним из лучших вариантов заменителей сладкого является фасоль! Употреблять эти продукты вы можете в любом количестве. После белковой пищи чувство насыщения будет сохраняться долго, аппетит будет ниже, тяги к сладкому не будет, потому что в организме будут вырабатываться эндорфины.

Как отказаться от сладкого: правило №2

Каждый раз, когда у вас возникает острое желание поесть сладкого, употребляйте эстрогенсодержащие продукты. К ним относятся: кокосовое или соевое молоко — стакан; бананы, хурма — по 1 шт.; также можно употреблять абрикос. Если данные продукты вам не по карману, можно их заменить травяным чаем из корня женьшеня, ромашки и липы.

Как отказаться от сладкого: правило №3

Не употребляйте сладости, содержащие сахар! Выбирайте продукты с низким гликемическим индексом — те, которые не убивают поджелудочную железу и не стимулируют выработку инсулина. Это сливы, яблоки, красная паприка, бобы, грейпфрут.

Если придерживаться этих правил, можно потерять более 3 кг за две недели. Благодаря этому методу вы медленно, но уверенно будете приближаться к своему идеальному весу без ущерба здоровью!

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