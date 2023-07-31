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Все буде добре

Як відмовитися від солодкого і худнути із задоволенням

31.07.2023

Щоб почати правильно харчуватися, потрібно виключити солодке з раціону. Однак для багатьох солодощі служать «наркотиком», без якого важко уявити своє життя. Ми пропонуємо вам ознайомитися з деякими правилами, які допоможуть організму легко відвикнути від цукру і почати худнути. Детальніше читайте в матеріалі.

сладкое

Більше на тему: Як вибрати ранні овочі,

Як відмовитися від солодкого: правило №1

Піднімати собі настрій і отримувати ендорфіни потрібно з їжею: за допомогою білка і зелених овочів. Якщо ми введемо в раціон достатню кількість білка у вигляді курки, індички, кролика, білої риби — тяга до солодкого зникне. Одним із найкращих варіантів замінників солодкого є квасоля! Вживати ці продукти ви можете у будь-якій кількості. Після білкової їжі відчуття насичення зберігатиметься довго, апетит буде нижчим, тяги до солодкого не буде, тому що в організмі будуть вироблятися ендорфіни.

мясо и рыба

Як відмовитися від солодкого: правило №2

Щоразу, коли у вас виникає гостре бажання поїсти солодкого, вживайте естрогенвмісні продукти. До них належать: кокосове або соєве молоко — склянка, банани, хурма — по 1 шт., також можна вживати абрикос. Якщо ці продукти вам не по кишені, можна їх замінити трявяним чаєм з кореня женьшеню, ромашки та липи.

соевое молоко

Як відмовитися від солодкого: правило №3

Не вживайте солодощі, які містять цукор! Вибирайте продукти з низьким глікемічним індексом — ті, які не вбивають підшлункову залозу і не стимулюють вироблення інсуліну. Це сливи, яблука, боби, грейпфрут.

болгарский перец

Якщо дотримуватися цих правил, можна втратити більше 3 кг за два тижні. Завдяки цьому методу ви повільно, але впевнено будете наближатися до своєї ідеальної ваги без шкоди для здоров’я!

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