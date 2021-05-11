На підборах ви – приваблива жінка, а без них – щаслива людина. Багато хто так вважає, але чи правда це? Та як правильно носити підбори? Про те, чи можливо бути одночасно красивою та щасливою, розповіла наша експертка Аніта Луценко.

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Щоб любительки носити взуття на високих підборах не травмували себе, є певні правила, яких бажано дотримуватися. Для того, щоб визначити, яка висота підборів є для вас оптимальною, необхідно закинути ногу на ногу і повністю розслабити ту, що лежить зверху. Так у стопи виходить природний вигин.

Далі за допомогою паперу і сантиметра потрібно виміряти відстань від подушечок пальців до п’яти. Ця відстань і буде максимальною висотою вашого каблука. Також є другий спосіб дізнатися, які конкретні туфлі або босоніжки вам підходять. Для цього потрібно взути шпильки і просто спробувати піднятися на 2 сантиметри. Якщо спроба виявилася вдалою, то ця пара вам підходить.

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