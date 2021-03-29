Как украсить торт: мастер-класс Натальи Левензон
Как красиво украсить торт с помощью подручных средств? Секреты раскрывает Наталья Левензон! Сегодня вы узнаете, как декоративно оформить торт с помощью обычных ложки, ножа и вилки! Все подробности мастер-класса читайте в материале.
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Часто хозяйки, приготовив вкусный торт, не знают, как его декоративно оформить. Кулинар Наталья Левензон в своем мастер-классе делится секретами, как украсить торт с помощью ложки, ножа и вилки.
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А чтобы у вас все получилось, крем для отделки тортов делайте достаточно густым: так рисунок будет хорошо виден. Для декора подойдет масляный, сливочный и сырный кремы.
Вилка
Чуть касаясь крема вилкой, делаем волнообразные движения.
Секрет: вилку не отрывайте от поверхности, постарайтесь сделать рисунок одним движением.
Нож
Перевернуть нож тупым краем и вести линию, не слишком нажимая и не прерывая ее.
Секрет: чтобы бока торта вышли с ровными линиями, делайте рисунок всей частью ножа в рукояти.
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Ложка и полиэтиленовый пакет
- Сверху вниз выжимаем из полиэтиленового пакета крем небольшими порциями от белого до наиболее насыщенного.
- Ручкой ложки (или краем самой ложки) проводим от середины каждого кружочка, будто бы растягивая крем.
- Немного отступив от первого ряда, наносим второй ряд крема сверху вниз и т. д.
- Секрет: ручка ложки должна быть широкой. Или можно воспользоваться чайной ложкой, тогда работать нужно именно ложкой, а не ручкой.
- Чтобы украсить верх торта, наносим крем от края торта внутрь, делаем «лепестки».
Чтобы цвет торта вышел в стиле омбре, насыщенный оттенок следует наносить в 1-2 ряда, в зависимости от высоты вашего торта. Белых лепестков должно быть больше, лепестков следующего цвета — чуть меньше и т. д.