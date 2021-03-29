Как красиво украсить торт с помощью подручных средств? Секреты раскрывает Наталья Левензон! Сегодня вы узнаете, как декоративно оформить торт с помощью обычных ложки, ножа и вилки! Все подробности мастер-класса читайте в материале.

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Часто хозяйки, приготовив вкусный торт, не знают, как его декоративно оформить. Кулинар Наталья Левензон в своем мастер-классе делится секретами, как украсить торт с помощью ложки, ножа и вилки.

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А чтобы у вас все получилось, крем для отделки тортов делайте достаточно густым: так рисунок будет хорошо виден. Для декора подойдет масляный, сливочный и сырный кремы.

Вилка

Чуть касаясь крема вилкой, делаем волнообразные движения.

Секрет: вилку не отрывайте от поверхности, постарайтесь сделать рисунок одним движением.

Нож

Перевернуть нож тупым краем и вести линию, не слишком нажимая и не прерывая ее.

Секрет: чтобы бока торта вышли с ровными линиями, делайте рисунок всей частью ножа в рукояти.

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Ложка и полиэтиленовый пакет

Сверху вниз выжимаем из полиэтиленового пакета крем небольшими порциями от белого до наиболее насыщенного. Ручкой ложки (или краем самой ложки) проводим от середины каждого кружочка, будто бы растягивая крем. Немного отступив от первого ряда, наносим второй ряд крема сверху вниз и т. д. Секрет: ручка ложки должна быть широкой. Или можно воспользоваться чайной ложкой, тогда работать нужно именно ложкой, а не ручкой. Чтобы украсить верх торта, наносим крем от края торта внутрь, делаем « лепестки ».

Чтобы цвет торта вышел в стиле омбре, насыщенный оттенок следует наносить в 1-2 ряда, в зависимости от высоты вашего торта. Белых лепестков должно быть больше, лепестков следующего цвета — чуть меньше и т. д.

Video: Как украсить торт: мастер-класс Натальи Левензон Как украсить торт с помощью вилки, ложки и ножа? Кулинар Наталья Левензон в мастер-классе покажет, как красиво декорировать торт с помощью подручных средств