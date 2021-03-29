Як прикрасити торт: майстер-клас Наталії Левензон
Як гарно прикрасити торт з допомогою підручних засобів? Секрети розкриває Наталія Левензон! Сьогодні ви дізнаєтеся, як декоративно оформити торт за допомогою звичайних ложки, ножа та виделки! Усі подробиці майстер-класу читайте в матеріалі.
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Часто господині, приготувавши смачний торт, не знають, як його декоративно оформити. Кулінар Наталія Левензон в своєму майстер-класі ділиться секретами, як прикрасити торт за допомогою ложки, ножа та виделки.
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А щоб у вас все вийшло, крем для оздоблення тортів робіть досить густим: так малюнок було добре видно. Для декору підійде масляний, вершковий та сирний креми.
Виделка
Трохи торкаючись крему виделкою, робимо хвилеподібні рухи.
Секрет: виделку не відривайте від поверхні, постарайтеся зробити малюнок одним рухом.
Ніж
Перевернути ніж тупим краєм і вести лінію, не надто натискаючи і не перериваючи її.
Секрет: щоб боки торта вийшли з рівними лініями, робіть малюнок всією частиною ножа до рукояті.
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Ложка та поліетиленовий пакет
- Зверху вниз витискаємо з поліетиленового пакета крем невеликими порціями від білого до найбільш насиченого.
- Ручкою ложки (або краєм самої ложки) проводимо від середини кожного кружечка, ніби розтягуючи крем.
- Трохи відступивши від першого ряду, наносимо другий ряд крему зверху вниз і т. д.
- Секрет: ручка ложки має бути широкою. Або можна скористатися чайною ложкою, тоді працювати потрібно саме ложкою, а не ручкою.
- Щоб прикрасити верх торта, наносимо крем від краю торта до середини, робимо «пелюстки».
Щоб колір торта вийшов у стилі омбре, найнасиченіший колір слід наносити в 1-2 ряди, залежно від висоти вашого торта. Білих пелюсток має бути найбільше, пелюсток наступного кольору – трохи менше і т. д.