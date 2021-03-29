Як гарно прикрасити торт з допомогою підручних засобів? Секрети розкриває Наталія Левензон! Сьогодні ви дізнаєтеся, як декоративно оформити торт за допомогою звичайних ложки, ножа та виделки! Усі подробиці майстер-класу читайте в матеріалі.

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Часто господині, приготувавши смачний торт, не знають, як його декоративно оформити. Кулінар Наталія Левензон в своєму майстер-класі ділиться секретами, як прикрасити торт за допомогою ложки, ножа та виделки.

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А щоб у вас все вийшло, крем для оздоблення тортів робіть досить густим: так малюнок було добре видно. Для декору підійде масляний, вершковий та сирний креми.

Виделка

Трохи торкаючись крему виделкою, робимо хвилеподібні рухи.

Секрет: виделку не відривайте від поверхні, постарайтеся зробити малюнок одним рухом.

Ніж

Перевернути ніж тупим краєм і вести лінію, не надто натискаючи і не перериваючи її.

Секрет: щоб боки торта вийшли з рівними лініями, робіть малюнок всією частиною ножа до рукояті.

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Ложка та поліетиленовий пакет

Зверху вниз витискаємо з поліетиленового пакета крем невеликими порціями від білого до найбільш насиченого. Ручкою ложки (або краєм самої ложки) проводимо від середини кожного кружечка, ніби розтягуючи крем. Трохи відступивши від першого ряду, наносимо другий ряд крему зверху вниз і т. д. Секрет: ручка ложки має бути широкою. Або можна скористатися чайною ложкою, тоді працювати потрібно саме ложкою, а не ручкою. Щоб прикрасити верх торта, наносимо крем від краю торта до середини, робимо « пелюстки » .

Щоб колір торта вийшов у стилі омбре, найнасиченіший колір слід наносити в 1-2 ряди, залежно від висоти вашого торта. Білих пелюсток має бути найбільше, пелюсток наступного кольору – трохи менше і т. д.

Video: Як прикрасити торт: майстер-клас Наталії Левензон Як прикрасити торт за допомогою виделки, ложки, ножа? Кулінар Наталія Левензон у майстер-класі покаже, як красиво декорувати торт за допомогою підручних засобів