Беремо 4 яйця. Відділяємо жовтки від білків. Додаємо до білків дрібку солі та збиваємо до пишної піни. Продовжуючи збивати, додаємо 3 ст. л. керобу, 3 ст. л. вівсяного борошна, 1 столову ложку сиропу топінамбура та ½ ч. л. ваніліну. Нарізаємо дрібними шматочками 20 г цукатів топінамбура, додаємо у тісто та обережно перемішуємо.

Перекладаємо тісто у форму, дно якої застелене пергаментом, і відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів, на 12 хвилин.