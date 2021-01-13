Мусовий торт з ягодами: рецепт корисного десерту
13.01.2021
Ви забороняєте своїй дитині їсти солодке, тим самим ображаючи її та псуючи настрій? Але це не про наш мусовий торт з ягодами. Експерти «Все буде добре» Тетяна Литвинова та Євген Клопотенко знають, як приготувати смачний та корисний десерт з мінімальним вмістом цукру. Детальний рецепт мусового торту з ягодами читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти
Тісто:
- Кероб – 3 ст. л.
- Борошно вівсяне – 3 ст. л.
- Яєчний білок – 4 шт.
- Ванілін – ½ ч. л.
- Сіль – дрібка
- Сироп топінамбура – ½ ч. л.
- Цукати топінамбура – 20 г
Ганаш:
- Кероб – 2 ст. л.
- Вершки – 80 мл
- Вершкове масло – 30 г
- Молоко – 80 мл
Мус:
- Вершки – 300 мл
- Сметана – 300 г
- Желатин – 20 г
- Ванілін – ½ ч. л.
- Сироп топінамбура – 50 мл
- Ягоди – до смаку
- Зелений чай – 200 мл
Приготування
- Корж. Беремо 4 яйця. Відділяємо жовтки від білків. Додаємо до білків дрібку солі та збиваємо до пишної піни. Продовжуючи збивати, додаємо 3 ст. л. керобу, 3 ст. л. вівсяного борошна, 1 столову ложку сиропу топінамбура та ½ ч. л. ваніліну. Нарізаємо дрібними шматочками 20 г цукатів топінамбура, додаємо у тісто та обережно перемішуємо. Перекладаємо тісто у форму, дно якої застелене пергаментом, і відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів, на 12 хвилин.
- Ганаш. Змішуємо 80 мл молока найменшої жирності та 80 мл вершків (жирність 30%). Розігріваємо суміш на водяній бані. До невеликої кількості молока додаємо 2 ст. л. керобу та ретельно змішуємо до однорідності. Отриману суміш з’єднуємо з молоком і вершками та додаємо 30 г вершкового масла. Тримаємо на водяній бані до згущення.
- Мус. Замочуємо 20 г желатину у 200 мл процідженого зеленого чаю. Даємо набухнути. Збиваємо 300 мл холодних вершків. Додаємо 300 г холодної сметани (жирність 20%), ½ ч. л. ваніліну, 50 мл сиропу топінамбура, набухлий желатин та продовжуємо збивати.
- Формуємо торт. Прокладаємо стінки форми ацетатною плівкою. Рівномірно розподіляємо ганаш по коржу, половину мусу викладаємо на ганаш. Додаємо шар ягід і викладаємо залишок мусу. Відправляємо торт у морозильну камеру на 30 хвилин.
- Знімаємо форму, перекладаємо готовий торт на блюдо та прикрашаємо свіжими ягодами.
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