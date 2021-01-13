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Мусовий торт з ягодами: рецепт корисного десерту

13.01.2021

Ви забороняєте своїй дитині їсти солодке, тим самим ображаючи її та псуючи настрій? Але це не про наш мусовий торт з ягодами. Експерти «Все буде добре» Тетяна Литвинова та Євген Клопотенко знають, як приготувати смачний та корисний десерт з мінімальним вмістом цукру. Детальний рецепт мусового торту з ягодами читайте в нашому матеріалі.

муссовий торт

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Інгредієнти

Тісто:

  • Кероб – 3 ст. л.                               
  • Борошно вівсяне – 3 ст. л.          
  • Яєчний білок – 4 шт.
  • Ванілін – ½ ч. л.
  • Сіль – дрібка
  • Сироп топінамбура – ½  ч. л.
  • Цукати топінамбура – 20 г

Ганаш:

  • Кероб – 2 ст. л.                                        
  • Вершки – 80 мл
  • Вершкове масло – 30 г
  • Молоко – 80 мл

Мус:

  • Вершки – 300 мл                         
  • Сметана – 300 г                         
  • Желатин – 20 г                                        
  • Ванілін – ½ ч. л.
  • Сироп топінамбура – 50 мл
  • Ягоди – до смаку
  • Зелений чай – 200 мл

Приготування

  1. Корж. Беремо 4 яйця. Відділяємо жовтки від білків. Додаємо до білків дрібку солі та збиваємо до пишної піни. Продовжуючи збивати, додаємо 3 ст. л. керобу, 3 ст. л. вівсяного борошна, 1 столову ложку сиропу топінамбура та ½ ч. л. ваніліну. Нарізаємо дрібними шматочками 20 г цукатів топінамбура, додаємо у тісто та обережно перемішуємо. Перекладаємо тісто у форму, дно якої застелене пергаментом, і відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів, на 12 хвилин.
  2. Ганаш. Змішуємо 80 мл молока найменшої жирності та 80 мл вершків (жирність 30%). Розігріваємо суміш на водяній бані. До невеликої кількості молока додаємо 2 ст. л. керобу та ретельно змішуємо до однорідності. Отриману суміш з’єднуємо з молоком і вершками та додаємо 30 г вершкового масла. Тримаємо на водяній бані до згущення.
  3. Мус. Замочуємо 20 г желатину у 200  мл процідженого зеленого чаю. Даємо набухнути.  Збиваємо 300 мл холодних вершків. Додаємо 300 г холодної сметани (жирність 20%), ½ ч. л. ваніліну, 50 мл сиропу топінамбура, набухлий желатин та продовжуємо збивати.
  4. Формуємо торт. Прокладаємо стінки форми ацетатною плівкою. Рівномірно розподіляємо ганаш по коржу, половину мусу викладаємо на ганаш. Додаємо шар ягід і викладаємо залишок мусу. Відправляємо торт у морозильну камеру на 30 хвилин.
  5. Знімаємо форму, перекладаємо готовий торт на блюдо та прикрашаємо свіжими ягодами.

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