Муссовый торт с ягодами: рецепт полезного десерта

Берем 4 яйца. Отделяем желтки от белков. Добавляем к белкам щепотку соли и взбиваем до пышной пенки. Продолжая взбивать, добавляем 3 ст. л. кэроба, 3 ст. л. овсяной муки, 1 столовую ложку сиропа топинамбура и ½ ч. л. ванилина. Нарезаем мелкими кусочками 20 г цукатов топинамбура, добавляем в тесто и осторожно перемешиваем.

Перекладываем тесто в форму, дно которой выстланное пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.