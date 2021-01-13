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Муссовый торт с ягодами: рецепт полезного десерта

13.01.2021

Вы запрещаете своему ребенку есть сладкое, тем самым обижая его и портя ему настроение? Но это не про наш муссовый торт с ягодами. Эксперты «Все буде добре» Татьяна Литвинова и Евгений Клопотенко знают, как приготовить вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием сахара. Подробный рецепт муссового торта с ягодами читайте в нашем материале.

муссовый торт

Ингредиенты

Тесто:

  • Кероб — 3 ст. л.
  • Мука овсяная — 3 ст. л.
  • Яичный белок — 4 шт.
  • Ванилин — ½ ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сироп топинамбура — ½ ч. л.
  • Цукаты топинамбура — 20 г

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Ганаш:

  • Кероб — 2 ст. л.
  • Сливки — 80 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Молоко — 80 мл

Мусс:

  • Сливки — 300 мл
  • Сметана — 300 г
  • Желатин — 20 г
  • Ванилин — ½ ч. л.
  • Сироп топинамбура — 50 мл
  • Ягоды — по вкусу
  • Зеленый чай — 200 мл

Приготовление

  1. Корж. Берем 4 яйца. Отделяем желтки от белков. Добавляем к белкам щепотку соли и взбиваем до пышной пенки. Продолжая взбивать, добавляем 3 ст. л. кэроба, 3 ст. л. овсяной муки, 1 столовую ложку сиропа топинамбура и ½ ч. л. ванилина. Нарезаем мелкими кусочками 20 г цукатов топинамбура, добавляем в тесто и осторожно перемешиваем. Перекладываем тесто в форму, дно которой выстланное пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.
  2. Ганаш. Смешиваем 80 мл молока минимальной жирности и 80 мл сливок (жирность 30%). Разогреваем смесь на водяной бане. К небольшому количеству молока добавляем 2 ст. л. кэроба и тщательно смешиваем до однородной массы. Полученную смесь соединяем с молоком и сливками и добавляем 30 г сливочного масла. Держим на водяной бане до сгущения.
  3. Мусс. Замачиваем 20 г желатина в 200 мл процеженного зеленого чая. Даем набухнуть. Взбиваем 300 мл холодных сливок. Добавляем 300 г холодной сметаны (жирность 20%), ½ ч. л. ванилина, 50 мл сиропа топинамбура, набухший желатин и продолжаем взбивать.
  4. Формируем торт. Прокладываем стенки формы ацетатной пленкой. Равномерно распределяем ганаш по лепешке, половину мусса выкладываем на ганаш. Добавляем слой ягод и выкладываем остаток мусса. Отправляем торт в морозильную камеру на 30 минут.
  5. Снимаем форму, перекладываем готовый торт на блюдо и украшаем свежими ягодами.

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