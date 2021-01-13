Муссовый торт с ягодами: рецепт полезного десерта
13.01.2021
Вы запрещаете своему ребенку есть сладкое, тем самым обижая его и портя ему настроение? Но это не про наш муссовый торт с ягодами. Эксперты «Все буде добре» Татьяна Литвинова и Евгений Клопотенко знают, как приготовить вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием сахара. Подробный рецепт муссового торта с ягодами читайте в нашем материале.
Ингредиенты
Тесто:
- Кероб — 3 ст. л.
- Мука овсяная — 3 ст. л.
- Яичный белок — 4 шт.
- Ванилин — ½ ч. л.
- Соль — щепотка
- Сироп топинамбура — ½ ч. л.
- Цукаты топинамбура — 20 г
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Ганаш:
- Кероб — 2 ст. л.
- Сливки — 80 мл
- Сливочное масло — 30 г
- Молоко — 80 мл
Мусс:
- Сливки — 300 мл
- Сметана — 300 г
- Желатин — 20 г
- Ванилин — ½ ч. л.
- Сироп топинамбура — 50 мл
- Ягоды — по вкусу
- Зеленый чай — 200 мл
Приготовление
- Корж. Берем 4 яйца. Отделяем желтки от белков. Добавляем к белкам щепотку соли и взбиваем до пышной пенки. Продолжая взбивать, добавляем 3 ст. л. кэроба, 3 ст. л. овсяной муки, 1 столовую ложку сиропа топинамбура и ½ ч. л. ванилина. Нарезаем мелкими кусочками 20 г цукатов топинамбура, добавляем в тесто и осторожно перемешиваем. Перекладываем тесто в форму, дно которой выстланное пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.
- Ганаш. Смешиваем 80 мл молока минимальной жирности и 80 мл сливок (жирность 30%). Разогреваем смесь на водяной бане. К небольшому количеству молока добавляем 2 ст. л. кэроба и тщательно смешиваем до однородной массы. Полученную смесь соединяем с молоком и сливками и добавляем 30 г сливочного масла. Держим на водяной бане до сгущения.
- Мусс. Замачиваем 20 г желатина в 200 мл процеженного зеленого чая. Даем набухнуть. Взбиваем 300 мл холодных сливок. Добавляем 300 г холодной сметаны (жирность 20%), ½ ч. л. ванилина, 50 мл сиропа топинамбура, набухший желатин и продолжаем взбивать.
- Формируем торт. Прокладываем стенки формы ацетатной пленкой. Равномерно распределяем ганаш по лепешке, половину мусса выкладываем на ганаш. Добавляем слой ягод и выкладываем остаток мусса. Отправляем торт в морозильную камеру на 30 минут.
- Снимаем форму, перекладываем готовый торт на блюдо и украшаем свежими ягодами.
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