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Торт зі згущеним молоком: рецепт від Надії Матвєєвої

02.02.2021

Гості вже на порозі, а у вас немає частування до чаю? Надя Матвєєва знає, як врятувати ситуацію! Як і торт «Шахова дошка» чи торт «Молочна дівчинка», торт зі згущеним молоком за фірмовим рецептом порадує насиченим смаком, а для його приготування потрібно всього лише 15 хвилин! Читайте покроковий рецепт торта зі згущеним молоком від Надії Матвєєвої.

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Складові

Для тіста:

  • Згущене молоко – 0,5 банки
  • Яйце – 3 шт.
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Борошно – 1 ст.

Крем:

  • Вершки 33% – 250 мл.
  • Цукрова пудра – 2 ст. л.

Глазур:

  • Шоколад – 100 г.
  • Вершки – 1 ст. л.
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Фрукти, квіти, шоколад для прикраси торта

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Приготування:

  1. Духовку розігріти до 200 ⁰ С.
  2. Згущене молоко збити з яйцем.
  3. Додати просіяне борошно, змішане з розпушувачем.
  4. На деко, застелене пергаментом, вилити тісто.
  5. Випікати 5-7 хвилин.
  6. Тим часом розтопити шоколад на водяній бані. Додати вершкове масло та вершки.
  7. Вирізати з готових коржів 4 кола одного розміру (14 см). Дати охолонути.
  8. Вершки збити з цукровою пудрою.
  9. На кожен шар викласти збиті вершки. Полити шоколадною глазур’ю.

Video: Торт зі згущеним молоком: рецепт від Надії Матвєєвої

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