Гості вже на порозі, а у вас немає частування до чаю? Надя Матвєєва знає, як врятувати ситуацію! Як і торт «Шахова дошка» чи торт «Молочна дівчинка», торт зі згущеним молоком за фірмовим рецептом порадує насиченим смаком, а для його приготування потрібно всього лише 15 хвилин! Читайте покроковий рецепт торта зі згущеним молоком від Надії Матвєєвої.

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Складові

Для тіста:

Згущене молоко – 0,5 банки

Яйце – 3 шт.

Розпушувач – 2 ч. л.

Борошно – 1 ст.

Крем:

Вершки 33% – 250 мл.

Цукрова пудра – 2 ст. л.

Глазур:

Шоколад – 100 г.

Вершки – 1 ст. л.

Вершкове масло – 1 ст. л.

Фрукти, квіти, шоколад для прикраси торта

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Приготування:

Духовку розігріти до 200 ⁰ С. Згущене молоко збити з яйцем. Додати просіяне борошно, змішане з розпушувачем. На деко, застелене пергаментом, вилити тісто. Випікати 5-7 хвилин. Тим часом розтопити шоколад на водяній бані. Додати вершкове масло та вершки. Вирізати з готових коржів 4 кола одного розміру (14 см). Дати охолонути. Вершки збити з цукровою пудрою. На кожен шар викласти збиті вершки. Полити шоколадною глазур’ю.

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