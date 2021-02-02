Гости уже на пороге, а у вас нет угощения к чаю? Надя Матвеева знает, как спасти ситуацию! Как и торт «Шахматная доска» или торт «Молочная девочка», торт со сгущенкой по фирменному рецепту порадует насыщенным вкусом, а для его приготовления нужно всего лишь 15 минут! Читайте пошаговый рецепт торта со сгущенкой от Надежды Матвеевой.

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Ингредиенты

Для теста:

Сгущенное молоко – 0,5 банки

Яйцо – 3 шт.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Мука – 1 ст.

Крем:

Сливки 33% — 250 мл.

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Глазурь:

Шоколад — 100 г.

Сливки – 1 ст. л.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Фрукты, цветы, шоколад для украшения торта

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Приготовление:

Духовку разогреть до 200 ⁰ С. Сгущенку взбить с яйцом. Добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто. Выпекать 5-7 минут. Тем временем растопить шоколад на водяной бане. Добавить сливочное масло и сливки. Вырезать из готовых коржей 4 круга одного размера(14 см). Дать остыть. Сливки взбить с сахарной пудрой. На каждый слой выложить взбитые сливки. Полить шоколадной глазурью.

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