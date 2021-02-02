Торт со сгущенкой: рецепт от Надежды Матвеевой
02.02.2021
Гости уже на пороге, а у вас нет угощения к чаю? Надя Матвеева знает, как спасти ситуацию! Как и торт «Шахматная доска» или торт «Молочная девочка», торт со сгущенкой по фирменному рецепту порадует насыщенным вкусом, а для его приготовления нужно всего лишь 15 минут! Читайте пошаговый рецепт торта со сгущенкой от Надежды Матвеевой.
Больше по теме: Облепихово-имбирное мороженое: рецепт
Больше по теме: Тыквенный кекс: рецепт от Елизаветы Глинской
Ингредиенты
Для теста:
- Сгущенное молоко – 0,5 банки
- Яйцо – 3 шт.
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Мука – 1 ст.
Крем:
- Сливки 33% — 250 мл.
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
Глазурь:
- Шоколад — 100 г.
- Сливки – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Фрукты, цветы, шоколад для украшения торта
Больше по теме: Японский зеленый торт: рецепт
Приготовление:
- Духовку разогреть до 200 ⁰ С.
- Сгущенку взбить с яйцом.
- Добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
- На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто.
- Выпекать 5-7 минут.
- Тем временем растопить шоколад на водяной бане. Добавить сливочное масло и сливки.
- Вырезать из готовых коржей 4 круга одного размера(14 см). Дать остыть.
- Сливки взбить с сахарной пудрой.
- На каждый слой выложить взбитые сливки. Полить шоколадной глазурью.
Video: Торт со сгущенкой: рецепт от Надежды Матвеевой
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=