Шоколадный торт без выпекания
16.03.2021
Как приготовить шоколадный торт без выпекания? Процесс приготовления очень простой, ведь вам не нужно делать коржи самостоятельно. Рецепт шоколадного торта с печеньем настолько прост, что его сможет приготовить даже ребенок! А главное, десерт получится очень вкусным и оригинальным!
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Ингредиенты для основы:
- Песочное печенье – 400 г
- Грецкие орехи – 150 г
- Сливочное масло – 100 г
Ингредиенты для крема:
- Грецкие орехи – 200 г
- Минеральная вода -1/3 ст.
- Сливочное масло – 80 г
- Шоколад – 100 г
- Мед – 50 г
Ингредиенты для презентации:
- Мята
- Миндальные хлопья
- Ягоды
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Приготовление:
- Смешать до однородной массы все ингредиенты для основы. Выложить их на дно формы и поставьте в холодильник на 10 минут.
- Для крема измельчить орехи, добавить мед и хорошо вымешать.
- Растопить на паровой бане шоколад и сливочное масло. Добавить шоколад и масло к основной массе и снова взбить.
- Вылить крем поверх основы и поставьте снова в холодильник на 4-5 часов. Украсить торт ягодами и орехами.
Video: Шоколадный торт без выпекания
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