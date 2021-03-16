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Шоколадный торт без выпекания

16.03.2021

Как приготовить шоколадный торт без выпекания? Процесс приготовления очень простой, ведь вам не нужно делать коржи самостоятельно. Рецепт шоколадного торта с печеньем настолько прост, что его сможет приготовить даже ребенок! А главное, десерт получится очень вкусным и оригинальным!

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шоколадный торт

 

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Ингредиенты для основы:

  • Песочное печенье – 400 г
  • Грецкие орехи – 150 г
  • Сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для крема:

  • Грецкие орехи – 200 г
  • Минеральная вода -1/3 ст.
  • Сливочное масло – 80 г
  • Шоколад – 100 г
  • Мед – 50 г

Ингредиенты для презентации:

  • Мята
  • Миндальные хлопья
  • Ягоды

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Приготовление:

  1. Смешать до однородной массы все ингредиенты для основы. Выложить их на дно формы и поставьте в холодильник на 10 минут.
  2. Для крема измельчить орехи, добавить мед и хорошо вымешать.
  3. Растопить на паровой бане шоколад и сливочное масло. Добавить шоколад и масло к основной массе и снова взбить.
  4. Вылить крем поверх основы и поставьте снова в холодильник на 4-5 часов. Украсить торт ягодами и орехами.

Video: Шоколадный торт без выпекания

Рецепт шоколадного торта настолько прост, что его без проблем может приготовить даже ребенок!

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