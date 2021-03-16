Как приготовить шоколадный торт без выпекания? Процесс приготовления очень простой, ведь вам не нужно делать коржи самостоятельно. Рецепт шоколадного торта с печеньем настолько прост, что его сможет приготовить даже ребенок! А главное, десерт получится очень вкусным и оригинальным!



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Ингредиенты для основы:

Песочное печенье – 400 г

Грецкие орехи – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для крема:

Грецкие орехи – 200 г

Минеральная вода -1/3 ст.

Сливочное масло – 80 г

Шоколад – 100 г

Мед – 50 г

Ингредиенты для презентации:

Мята

Миндальные хлопья

Ягоды

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Приготовление:

Смешать до однородной массы все ингредиенты для основы. Выложить их на дно формы и поставьте в холодильник на 10 минут. Для крема измельчить орехи, добавить мед и хорошо вымешать. Растопить на паровой бане шоколад и сливочное масло. Добавить шоколад и масло к основной массе и снова взбить. Вылить крем поверх основы и поставьте снова в холодильник на 4-5 часов. Украсить торт ягодами и орехами.

Video: Шоколадный торт без выпекания Рецепт шоколадного торта настолько прост, что его без проблем может приготовить даже ребенок!