Шоколадний торт без випікання
17.05.2022
Як приготувати шоколадний торт без випікання? Процес приготування дуже простий, адже вам не потрібно робити коржі самостійно. Рецепт шоколадного торта з печивом настільки простий, що його зможе приготувати навіть дитина! А головне, десерт вийде дуже смачним та оригінальним!
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Інгредієнти для основи:
- Пісочне печиво – 400 г
- Волоські горіхи – 150 г
- Вершкове масло – 100 г
Інгредієнти для крему:
- Волоські горіхи – 200 г
- Мінеральна вода – 1/3 ст.
- Вершкове масло – 80 г
- Шоколад – 100 г
- Мед – 50 г
Інгредієнти для презентації:
- М’ята
- Мигдальні пластівці
- Ягоди
Приготування:
- Змішати до однорідної маси всі інгредієнти для основи. Викласти їх на дно форми і поставте в холодильник на 10 хвилин.
- Для крему подрібнити горіхи, додати мед і добре вимішати.
- Розтопити на паровій бані шоколад і вершкове масло. Додати шоколад і масло до основної маси і знову збити.
- Вилити крем поверх основи і поставте знову в холодильник на 4-5 годин. Прикрасити торт ягодами і горіхами.
Video: Шоколадний торт без випікання
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