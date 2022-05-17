Як приготувати шоколадний торт без випікання? Процес приготування дуже простий, адже вам не потрібно робити коржі самостійно. Рецепт шоколадного торта з печивом настільки простий, що його зможе приготувати навіть дитина! А головне, десерт вийде дуже смачним та оригінальним!

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Інгредієнти для основи:

Пісочне печиво – 400 г

Волоські горіхи – 150 г

Вершкове масло – 100 г

Інгредієнти для крему:

Волоські горіхи – 200 г

Мінеральна вода – 1/3 ст.

Вершкове масло – 80 г

Шоколад – 100 г

Мед – 50 г

Інгредієнти для презентації:

М’ята

Мигдальні пластівці

Ягоди

Приготування:

Змішати до однорідної маси всі інгредієнти для основи. Викласти їх на дно форми і поставте в холодильник на 10 хвилин. Для крему подрібнити горіхи, додати мед і добре вимішати. Розтопити на паровій бані шоколад і вершкове масло. Додати шоколад і масло до основної маси і знову збити. Вилити крем поверх основи і поставте знову в холодильник на 4-5 годин. Прикрасити торт ягодами і горіхами.

Video: Шоколадний торт без випікання Рецепт шоколадного торта настільки простий, що його без проблем може приготувати навіть дитина!