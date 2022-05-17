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Шоколадний торт без випікання

17.05.2022

Як приготувати шоколадний торт без випікання? Процес приготування дуже простий, адже вам не потрібно робити коржі самостійно. Рецепт шоколадного торта з печивом настільки простий, що його зможе приготувати навіть дитина! А головне, десерт вийде дуже смачним та оригінальним!

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шоколадный торт

 

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Інгредієнти для основи:

  • Пісочне печиво – 400 г
  • Волоські горіхи – 150 г
  • Вершкове масло – 100 г

Інгредієнти для крему:

  • Волоські горіхи – 200 г
  • Мінеральна вода – 1/3 ст.
  • Вершкове масло – 80 г
  • Шоколад – 100 г
  • Мед – 50 г

Інгредієнти для презентації:

  • М’ята
  • Мигдальні пластівці
  • Ягоди

Приготування:

  1. Змішати до однорідної маси всі інгредієнти для основи. Викласти їх на дно форми і поставте в холодильник на 10 хвилин.
  2. Для крему подрібнити горіхи, додати мед і добре вимішати.
  3. Розтопити на паровій бані шоколад і вершкове масло. Додати шоколад і масло до основної маси і знову збити.
  4. Вилити крем поверх основи і поставте знову в холодильник на 4-5 годин. Прикрасити торт ягодами і горіхами.

Video: Шоколадний торт без випікання

Рецепт шоколадного торта настільки простий, що його без проблем може приготувати навіть дитина!

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