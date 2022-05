Як приготувати шоколадний торт без випікання? Процес приготування дуже простий, адже вам не потрібно робити коржі самостійно. Рецепт шоколадного торта з печивом настільки простий, що його зможе приготувати навіть дитина! А головне, десерт вийде дуже смачним та оригінальним!

Більше на тему: Сирний торт без випікання з малиною: рецепт Тетяни Литвинової

Більше на тему: Дієтичний морквяно-яблучний торт від Каті Журавльової

Інгредієнти для основи:

Інгредієнти для крему:

Інгредієнти для презентації:

Приготування:

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.