Домашний маникюр на короткие ногти
Вы до сих пор не обзавелись мастером маникюра, которому вы доверяете и не боитесь инфекций? Тогда статья о том, как сделать домашний маникюр на короткие ногти вам будет полезна и интересна!
Маникюр на короткие ногти делается очень просто и выглядит ухоженным и опрятным. Мода на маникюр с короткими ногтями началась уже давно и до сих пор тенденция маникюра на коротких ногтях считается признаком хорошего вкуса. Итак, как сделать домашний маникюр на коротких ногтях?
Для маникюра на короткие ногти вам понадобятся:
- Маникюрные ножницы, пилочка, щипчики, баф, палочка для маникюра.
- Влажные или сухие салфетки.
- Жидкость для снятия лака.
- Лак для ногтей.
- Закрепитель лака для ногтей.
- Теплая вода и емкость, в которой вы будете делать распаривание кутикулы.
- По желанию морская или обычная соль для ванночки.
Как сделать маникюр на короткие ногти:
- Возьмите чайную ложку морской или обычной соли на 1 стакан воды.
- Разведите соль в теплой воде и перемешайте в ёмкости, которой вы будете пользоваться для ванночек рук (выбирайте пластиковою или керамическую глубокую посуду).
- Опустите обе руки в емкость с солевым раствором и подождите 5 минут. Во первых, это укрепит ногти, а во вторых, размягчит кутикулу перед удалением.
- Когда кутикула стала мягче, можно приступать к маникюру на коротких ногтях.
- Сначала придайте форму ногтям. Особое внимание уделяете одинаковой длинне и форме ногтей.
- После этого аккуратно удалите кутикулу, предварительно отодвинув ее от ногтя с помощью палочки для маникюра или тонкой пилочки.
- Зашлифуйте ногти бафом, чтобы убрать блеск.
- Протрите ногти салфеткой.
- Обезжирьте ногти. Если у вас нет соответствующего средства под рукой — подойдет жидкость для снятия лака, но выбирайте ту, что без ацетона.
- Теперь можно наносить лак.
- Выбирайте модные тенденции в маникюре 2020 и при выборе лака отталкивайтесь от них.
- После того, как вы нанесете первый слой, постарайтесь сразу же приступить к нанесению второго и сразу после этого покройте лак закрепителем.
Ваш маникюр на короткие ногти готов!
После того, как вы проделали все процедуры желательно продезинфицировать инструменты. Промойте инструменты теплой водой с дезинфицирующим мылом, после чего опустите их в спиртосодержащий раствор для дезинфекции. Если же такого раствора у вас нет, то металлические инструменты вы можете прокипятить 10-15 минут.
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