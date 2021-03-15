Вы до сих пор не обзавелись мастером маникюра, которому вы доверяете и не боитесь инфекций? Тогда статья о том, как сделать домашний маникюр на короткие ногти вам будет полезна и интересна!

Маникюр на короткие ногти делается очень просто и выглядит ухоженным и опрятным. Мода на маникюр с короткими ногтями началась уже давно и до сих пор тенденция маникюра на коротких ногтях считается признаком хорошего вкуса. Итак, как сделать домашний маникюр на коротких ногтях?

Для маникюра на короткие ногти вам понадобятся:

Маникюрные ножницы, пилочка, щипчики, баф, палочка для маникюра. Влажные или сухие салфетки. Жидкость для снятия лака. Лак для ногтей. Закрепитель лака для ногтей. Теплая вода и емкость, в которой вы будете делать распаривание кутикулы. По желанию морская или обычная соль для ванночки.

Как сделать маникюр на короткие ногти:



Возьмите чайную ложку морской или обычной соли на 1 стакан воды. Разведите соль в теплой воде и перемешайте в ёмкости, которой вы будете пользоваться для ванночек рук (выбирайте пластиковою или керамическую глубокую посуду). Опустите обе руки в емкость с солевым раствором и подождите 5 минут. Во первых, это укрепит ногти, а во вторых, размягчит кутикулу перед удалением. Когда кутикула стала мягче, можно приступать к маникюру на коротких ногтях. Сначала придайте форму ногтям. Особое внимание уделяете одинаковой длинне и форме ногтей. После этого аккуратно удалите кутикулу, предварительно отодвинув ее от ногтя с помощью палочки для маникюра или тонкой пилочки. Зашлифуйте ногти бафом, чтобы убрать блеск. Протрите ногти салфеткой. Обезжирьте ногти. Если у вас нет соответствующего средства под рукой — подойдет жидкость для снятия лака, но выбирайте ту, что без ацетона. Теперь можно наносить лак. Выбирайте модные тенденции в маникюре 2020 и при выборе лака отталкивайтесь от них. После того, как вы нанесете первый слой, постарайтесь сразу же приступить к нанесению второго и сразу после этого покройте лак закрепителем.

Ваш маникюр на короткие ногти готов!

После того, как вы проделали все процедуры желательно продезинфицировать инструменты. Промойте инструменты теплой водой с дезинфицирующим мылом, после чего опустите их в спиртосодержащий раствор для дезинфекции. Если же такого раствора у вас нет, то металлические инструменты вы можете прокипятить 10-15 минут.

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