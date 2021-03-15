Ви й досі не обзавелися майстром манікюру, якому ви довіряєте і могли б не боятися інфекцій? Тоді стаття про те, як зробити домашній манікюр на короткі нігті, вам буде корисною і цікавою!

Манікюр на короткі нігті робиться дуже просто і виглядає доглянутим і охайним. Мода на манікюр з короткими нігтями почалася вже давно і до сих пір тенденція манікюру на коротких нігтях вважається ознакою гарного смаку. Отже, як зробити домашній манікюр на коротких нігтях?

Для манікюру на короткі нігті вам знадобляться:

1. Манікюрні ножиці, пилка, щипчики, баф, паличка для манікюру.

2. Вологі або сухі серветки.

3. Рідина для зняття лаку.

4. Лак для нігтів.

5. Закріплювач лаку для нігтів.

6. Тепла вода і ємність, в якій ви будете робити розпарювання кутикули.

7. За бажанням, морська або звичайна сіль для ванни.

Як зробити манікюр на короткі нігті:

1. Візьміть чайну ложку морської або звичайної солі на 1 склянку води.

2. Розведіть сіль в теплій воді і перемішайте в ємності, якій ви будете користуватися для ванночок рук (вибирайте пластикову або керамічну глибоку посудину).

3. Опустіть обидві руки в ємність з сольовим розчином і почекайте 5 хвилин. По-перше, це зміцнить нігті, а по-друге, допоможе розм’якшити кутикулу перед видаленням.

4. Коли кутикула стала м’якше, можна приступати до манікюру на коротких нігтях.

5. Спочатку надайте форму нігтям. Особливу увагу приділяйте однаковій довжині і формі нігтів.

6. Після цього акуратно видаліть кутикулу, попередньо відсунувши її від нігтя за допомогою палички для манікюру або тонкої пилочки.

7. Зашліфуйте нігті бафом, щоб прибрати блиск.

8. Протріть нігті серветкою.

9. Знежирте нігті. Якщо у вас немає відповідного розчину під рукою – підійде рідина для зняття лаку, але вибирайте ту, що без ацетона.

10. Тепер можна наносити лак.

11. Вибирайте модні тенденції в манікюрі 2020 і при виборі лаку відштовхуйтесь від них.

12. Після того, як ви завдасте перший шар, постарайтеся відразу ж приступити до нанесення другого і відразу після цього покрийте лак закрепителем.

Ваш манікюр на короткі нігті готовий!

Після того, як ви виконали всі процедури бажано продезінфікувати інструменти. Промийте інструменти теплою водою з дезінфікуючим милом, після чого опустіть їх в спиртосодержащий розчин для дезінфекції. Якщо ж такого розчину у вас немає, то металеві інструменти ви можете прокип’ятити 10-15 хвилин.

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