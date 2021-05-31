За час існування проєкту «Детектор брехні» перевірку на поліграфі пройшли десятки героїв. Їхні історії вразили і торкнулися душі глядачів. І найрезонансніші випуски ще дуже довго обговорювала вся країна. Але хто з героїв запам’ятався найбільше? Читайте в нашому матеріалі добірку з п’яти найскандальніших історій. Перегляньте їх іще раз, щоб не повторювати помилок тих, хто так шкодує про неправильний вибір.

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Скандал із депутатом Верховної Ради

Один із найбільш резонансних випусків минулого сезону ― історія 31-річної Юлії Панкратової. Жінка звернулася на проєкт, щоб розповісти всю правду про секс-скандал, в епіцентрі якого вона опинилася з вини одного з депутатів Верховної Ради України. Під час роботи нардеп Ілля Кива, дивлячись на її фото з контактною інформацією в телефоні, поправляв причинне місце. Після того, як відео, відзняте журналістами, потрапило в мережу, дівчина втратила практично все: спокій, роботу і коханого чоловіка. Під час випуску Юлія не тільки розповіла про стосунки з нардепом, а й розкрила секрети перемоги в конкурсах краси.

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» Найбільш шокуючі випуски минулих сезонів шоу Детектор брехні. Дивіть п’ять найбільш скандальних та шокуючих випусків Детектора брехні

Ревнощі як спосіб зіпсувати шлюб

40-річна Тетяна Прус із Покрова вже 8 років живе зі Станіславом у цивільному шлюбі. Разом вони народили двох дочок. Однак із кожним роком спільне життя ставало дедалі нестерпнішим. Ревнощі буквально поглинали чоловіка. Він не вірив жодному слову своєї дружини і постійно підозрював її у зрадах. Щоб довести свою правоту, жінка вирішила поговорити зі Станіславом за допомогою поліграфа. Та чи повірив їй чоловік? Які скелети в шафі приховувала пара? А також який несподіваний фінал відбувся під час зйомки проєкту? Усі деталі дивіться у відео.

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» Найбільш шокуючі випуски минулих сезонів шоу Детектор брехні. Дивіть п’ять найбільш скандальних та шокуючих випусків Детектора брехні

На що готові піти родичі заради спадщини

Останні кілька місяців життя 27-річної Дарини Голик перетворилися на пекло. Тітка звинувачує дівчину в тому, що вона звела в могилу рідного діда. І все — заради квартири! Через ці жахливі підозри Дарина втратила не тільки довіру сім’ї, а й коханого — чоловік не витримав постійних скандалів і переїхав. За допомогою чесних відповідей на «Детекторі брехні» молода мама хотіла спростувати всі звинувачення і, нарешті, повернути собі спокій. Проте яка жахлива правда розкрилася під час випуску, і чи змогли родичі, нарешті, закопати сокиру війни?

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» Найбільш шокуючі випуски минулих сезонів шоу Детектор брехні. Дивіть п’ять найбільш скандальних та шокуючих випусків Детектора брехні

Одкровення альфонса

35-річний Віталій Віхоть протягом останніх п’яти років зустрічався з Марією і вже був готовий зробити їй пропозицію. Але жінка стверджувала, що боїться брехні, яка отруює їхні стосунки тривалий час. Марія була впевнена, усе в них почалося з обману, будувалося на зрадах і навряд чи щось могло змінитися. Проте Віталій вважав, що повернути довіру в стосунки можливо. Саме заради цього він і погодився пройти поліграф. Та яким обіцянкам коханого можна вірити? А чому краще не вірити більше ніколи?

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» Найбільш шокуючі випуски минулих сезонів шоу Детектор брехні. Дивіть п’ять найбільш скандальних та шокуючих випусків Детектора брехні

Кислота як спосіб боротьби з недобросовісною невісткою

22-річна Людмила Цуканова майже три роки жила в шлюбі з чоловіком, від якого народила двох дітей. Але дівчина стверджувала, що її сімейне щастя руйнувала свекруха. Мати чоловіка постійно провокувала скандали, проклинала і навіть погрожувала облити її кислотою! Коханий втомився розбиратися, хто винен, а хто ні. Адже його мама запевняла: невістка — брехуха. Щоб довести свою порядність і чесність, Людмила погодилася сісти в крісло детектора брехні. Та чи змогли жінки поділити чоловіка, і яка правда розкрилася у фіналі програми?

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» Найбільш шокуючі випуски минулих сезонів шоу Детектор брехні. Дивіть п’ять найбільш скандальних та шокуючих випусків Детектора брехні

Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться у психологічному проєкті «Детектор брехні». Щопонеділка о 19:00 на СТБ!

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