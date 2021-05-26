1 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Глядачі із задоволенням спостерігають за тим, як за допомогою поліграфа можна відновити справедливість. Проте виникає логічне запитання: якщо поліграф фіксує брехню, чи можна використовувати його дані як докази в суді? Відповідь знайдете в нашому матеріалі.

Відповідно до Закону «Про судову експертизу», результати використання поліграфа можуть набувати доказової сили тільки в рамках призначеної судової експертизи. Тобто перевірка на поліграфі можлива лише в добровільному порядку або в разі проведення експертизи, призначеної судом. Однак варто звернути увагу на те, що результати самого поліграфа не можна використовувати як докази в суді. Уся доказова база оцінюється в сукупності. А це означає, що дослідження на поліграфі можуть мати лише ймовірний (його можна оскаржити) висновок.

Більше на тему: 6 ознак того, що людина вам бреше

Однак у низці випадків висновок експерта-поліграфолога має всі необхідні атрибути для того, щоб слугувати самостійним доказом у суді. Проте лише за тієї умови, що експерт володіє спеціальними знаннями в цій сфері (вища психологічна освіта та спеціальна підготовка для роботи з поліграфом). Тобто чинне законодавство дозволяє використовувати поліграф як складник доказової бази при ухваленні судового рішення. Однак за бажання результати роботи поліграфолога можна оскаржити. Адже таке дослідження є спірним через те, що частина суддів не можуть поки що професійно оцінити якість його проведення, чітко відрізнивши його від імітації. Можливо, саме тому в нашій країні частина суддів категорично не сприймає використання поліграфа.

Більше на тему: Як розпінати, що людина вам бреше

Сьогодні результати дослідження на поліграфі, як і будь-який інший доказ, можуть і повинні піддаватися сумніву, адже це — не остання інстанція. Їх потрібно перевіряти іншими експертизами. За датчиками можна сказати, що деякі запитання викликали неоднозначні реакції. Вони показують, що людина хвилюється. Та ніколи не можна сказати, що дані датчиків стовідсоткові.

До того ж за бажання поліграф можна заплутати. Наприклад, люди «вмикають» тривожність, щоб було незрозуміло, яка в них справжня реакція. А в такому разі результати можуть бути змазаними. Досвідчений поліграфолог зазвичай припиняє роботу і переносить дослідження.

Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться в психологічному проєкті «Детектор брехні». Щопонеділка о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.