Найпопулярніший психологічний проєкт повертається! Детектор брехні 11 сезон з 01.02.2021 на чолі із незмінним ведучим Дмитром Карпачовим допомагатимуть героям програми встановити справедливість та розповісти всю правду. Щотижня ви дізнаватиметеся нові відверті історії життя зломлених людей, які спробують розкрити рідним і близьким свої найстрашніші таємниці. Не пропустіть – дивіться онлайн Детектор брехні 11 сезон з 1 лютого на СТБ.

Video: Прем’єра Детектор брехні 11 сезон – дивіться з 1 лютого на СТБ

Детектор брехні 11 сезон – що буде в новому сезоні? Анонс нового 11 сезону програми Детектор брехні