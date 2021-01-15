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Прем’єра Детектор брехні 11 сезон – дивіться з 1 лютого на СТБ

15.01.2021

Найпопулярніший психологічний проєкт повертається! Детектор брехні 11 сезон з 01.02.2021 на чолі із незмінним ведучим Дмитром Карпачовим допомагатимуть героям програми встановити справедливість та розповісти всю правду. Щотижня ви дізнаватиметеся нові відверті історії життя зломлених людей, які спробують розкрити рідним і близьким свої найстрашніші таємниці. Не пропустіть – дивіться онлайн Детектор брехні 11 сезон з 1 лютого на СТБ.

Video: Прем’єра Детектор брехні 11 сезон – дивіться з 1 лютого на СТБ


Детектор брехні 11 сезон – що буде в новому сезоні? Анонс нового 11 сезону програми Детектор брехні