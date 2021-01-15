Самый популярный психологический проект возвращается! Детектор лжи 11 сезон с 01.02.2021 во главе с бессменным ведущим Дмитрием Карпачевым будет помогать героям программы восстановить справедливость и рассказать всю правду. Еженедельно вы будете узнавать новые откровенные истории жизни сломленных людей, которые попытаются раскрыть родным и близким свои самые страшные тайны. Не пропустите – смотрите онлайн Детектор лжи 11 сезон с 1 февраля на СТБ.

Video: Премьера Детектор лжи 11 сезон – смотрите с 1 февраля на СТБ

Детектор лжи 11 сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового 11 сезона программы Детектор лжи