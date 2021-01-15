Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZGV0ZWN0b3IiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Премьера Детектор лжи 11 сезон – смотрите с 1 февраля на СТБ

15.01.2021

Самый популярный психологический проект возвращается! Детектор лжи 11 сезон с 01.02.2021 во главе с бессменным ведущим Дмитрием Карпачевым будет помогать героям программы восстановить справедливость и рассказать всю правду. Еженедельно вы будете узнавать новые откровенные истории жизни сломленных людей, которые попытаются раскрыть родным и близким свои самые страшные тайны. Не пропустите – смотрите онлайн Детектор лжи 11 сезон с 1 февраля на СТБ.

Video: Премьера Детектор лжи 11 сезон – смотрите с 1 февраля на СТБ


Детектор лжи 11 сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового 11 сезона программы Детектор лжи