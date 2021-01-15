Премьера Детектор лжи 11 сезон – смотрите с 1 февраля на СТБ
15.01.2021
Самый популярный психологический проект возвращается! Детектор лжи 11 сезон с 01.02.2021 во главе с бессменным ведущим Дмитрием Карпачевым будет помогать героям программы восстановить справедливость и рассказать всю правду. Еженедельно вы будете узнавать новые откровенные истории жизни сломленных людей, которые попытаются раскрыть родным и близким свои самые страшные тайны. Не пропустите – смотрите онлайн Детектор лжи 11 сезон с 1 февраля на СТБ.
Video: Премьера Детектор лжи 11 сезон – смотрите с 1 февраля на СТБ
Детектор лжи 11 сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового 11 сезона программы Детектор лжи
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