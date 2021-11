Часто негативні емоції накривають нас із головою, і ми не знаємо, як захиститися від стресу. Раніше екстрасенс Хаял Алекперов порадив, як уберегтися від негативу, зазначивши, що іноді небажаного контакту просто не уникнути. Але що робити, якщо ситуація повторюється? Учасник 14 сезону «Битви екстрасенсів» Олексій Скидан ділиться простими правилами, які допоможуть врятуватися від негативу і зберегти своє здоров’я.



Будь-яку неприємну розмову в родині або на роботі слід сприймати як виключно ділову. Краще не вкладати в неї свої емоції. Також пам’ятайте: якщо докласти зусиль, всі проблеми можна вирішити. Вони лише роблять вас сильнішими і наділяють досвідом, який в майбутньому позитивно позначиться на вашому житті.



Якщо вам адресують негативний образ, необхідно подумки проговорити захисну формулу: «Що дав(ла) – забери назад!». Проста фраза допоможе збити створений негативний згусток зі сліду, і він, не знайшовши жертви, з часом самознищиться. А якщо ви володієте гарною уявою – подумки побудуйте стіну або ставте дзеркало між собою і неприємною людиною. Це хороший спосіб захистити себе від стресу та негативу.

Повне позбавлення від негативу – це таїнство очищення, яке під силу тільки посвяченому. Але для домашньої практики новачкам можна використовувати енергію вогню. Він має властивість трансформувати і відображати інформацію. Зручно влаштуйтеся перед каміном, а якщо його немає поруч, то підійде звичайна свічка. Поставте її перед собою і скажіть: «Через енергію вогню я очищаю долю, тіло і душу». Незабаром ви почуватиметеся легше.

