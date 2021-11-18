Часто негативные эмоции накрывают нас с головой, и мы не знаем, как защитить себя от стресса. Ранее экстрасенс Хаял Алекперов посоветовал, как уберечься от негатива, отметив, что иногда нежелательного контакта просто не избежать. Но что делать, если ситуация повторяется? Участник 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Алексей Скидан рассказывает о простых правилах, которые помогут спастись от негатива и сберечь свое здоровье.

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ПРАВИЛО № 1: выработайте правильные реакции



Любой неприятный разговор в семье или на работе следует воспринимать как исключительно деловой. Лучше не вкладывать в него свои эмоции. Также помните: если постараться, все проблемы можно решить. Они лишь делают вас сильнее и наделяют опытом, который в будущем положительно отразится на вашей жизни.

ПРАВИЛО № 2: научитесь отражать негатив



Если вам адресуют негативный посыл, необходимо мысленно проговорить защитную формулу: «Что дал(а) – забери обратно!». Простая фраза поможет сбить созданный негативный сгусток со следа, и он, не найдя цели, со временем самоуничтожится. А если вы обладаете хорошим воображением – мысленно выстраивайте стену или ставьте зеркало между собой и неприятным человеком. Это хороший способ защитить себя от стресса и негатива.





Полное избавление от негатива – это таинство очищения, которое под силу только посвященному. Но для домашней практики новичкам можно использовать энергию огня. Он обладает свойством трансформировать и отражать информацию. Удобно устройтесь перед камином, а если его нет рядом, то подойдет обыкновенная свеча. Поставьте её перед собой и произнесите: «Через энергию огня я очищаю судьбу, тело и душу». Через некоторое время вы почувствуете себя легче.

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