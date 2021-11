Як позбутися невезіння: поради від Ольги Янковської

Переможниця 17 сезону «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ольга Янковська знає, що одним з найнебезпечніших знаків у магії вважається Знак Невдачі. Але як же зняти знак своїми силами і позбутися раз і назавжди невезіння – читайте далі в матеріалі.

Якщо ви хочете зняти Знак Невдачі самостійно, то вам необхідно переглянути свій гардероб. З усіх речей необхідно вибрати найстарішу, старий одяг. Цю річ потрібно буде скласти у вигляді конверта, а зверху конверт прихопити стежками. Їх має бути рівно 13, а виконуються вони новою голкою і чорними шовковими нитками, купленими вами в перший парний четвер.

Далі потрібно запалити дві воскові свічки і закріпити їх у центрі столу. Покласти згорток між свічок і почекати, поки свічки добре розгоряться. Потім взяти згорток і до заходу сонця винести його на смітник. Викидати його правою рукою як можна далі, одночасно вимовити: «Згинь, пропадай, на віки вічні вимирай. Нехай буде так!»

Поверніться через ліве плече, жодного разу не обертаючись, і йдіть додому. В будинку вимити руки під проточною водою до ліктя і висушити над полум’ям свічок, які весь цей час горіли. Почекати поки свічки повністю догорять і на наступний день до полудня винести недогарки на найближче перехрестя. Брати недогарок потрібно через ганчірку або папір.

